Sytuacja we Wrocławiu wygląda coraz gorzej. Wystarczy tylko wspomnieć, że braki kadrowe wśród motorniczych między styczniem a wrześniem 2023 roku wynosiły 9 etatów, a już od października, wraz ze wzrostem zadań szybko się pogłębiły. Z wyliczeń wrocławskiego MPK wynika, że pod koniec ubiegłego roku brakowało już 57 motorniczych i aż 111 kierowców autobusów.

Sześć podwyżek i nadal nie ma chętnych na kierowcę miejskiego autobusu?

Miasto tłumaczy się, że mimo aktywnych działań na rynku pracy, kampanii zachęcających do składania CV i poprawy warunków, sytuacja się nie poprawia. Już sześć razy w ciągu ostatnich pięciu lat MPK podnosiło pensje kierowcom, co miało być motywacją do pracy. Największa podwyżka maiła miejsce na początku 2023 roku (500 zł netto). Aktualnie początkujący kierowca może liczyć na podstawową pensję w wysokości 5100 zł na rękę. Po przepracowanym roku dostanie 5300 zł, a po pięciu latach 5600 zł. Dopiero po 10 latach stażu pensja rośnie do 5800 i 6200 zł.

Wrocławskie przedsiębiorstwo komunikacyjne tłumaczy, że wyraźny spadek zainteresowania pracą u miejskiego przewoźnika nastąpił już pod koniec 2021 roku. Nawet pandemia COVID-19, która w pewnym momencie zwiększyła liczbę chętnych do pracy, nie zdołała na dłużej odwrócić tej tendencji. Po zakończeniu pandemii część kierowców wróciła do lepiej płatnych przewozów międzynarodowych i krajowych, a MPK zaczął inwestować w kierowców bez doświadczenia, proponując darmowe kursy, w zamian za kontakt podpisany na minimum 3 lata.

MPK Wrocław intensyfikowało też działania rekrutacyjno-promocyjne, ale odzew kierowców z uprawnieniami był niewielki. Nawet programy szkoleniowe nie przyciągnęły wystarczającej liczby nowych pracowników. Ostatnia rekrutacja przeprowadzona w lipcu 2022 roku przyniosła jedynie 5 kandydatów z planowanych 15. Spółka organizowała kolejne kampanie marketingowe i programy rekrutacyjne, ale zainteresowanie pracą wciąż spadało. W 2023 roku podjęto nawet współpracę z firmą rekrutacyjną, jednakże liczba chętnych nadal nie była zadowalająca.

Nic nie pomaga, brakuje coraz więcej kierowców

MPK Wrocław zatrudnia obecnie 2753 osoby, w tym 1706 kierujących, ale nadal brakuje 90 etatów kierowców i 59 etatów motorniczych. Sytuacja ta dotyka nie tylko kierowców autobusów, ale również motorniczych, co dodatkowo utrudnia obsługę sieci transportowej.

Braki kadrowe w MPK Wrocław stają się coraz bardziej dotkliwe, dlatego firma intensywnie myśli nad nowymi, bardziej skutecznymi rozwiązaniami szukania kierowców i motorniczych. Spółka aktualnie kładzie jeszcze większy nacisk na działania rekrutacyjno-promocyjne, m.in. poprzez udział w targach pracy, współpracę z uczelniami i szkołami oraz programy motywacyjne dla pracowników.