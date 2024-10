Ford Bronco to wyjątkowy model. Jest SUV-em, ale z mocnym zacięciem terenowym. To nowoczesny samochód, ale z wyraźnym, klasycznym lookiem. Teraz do jego wyjątkowego charakteru dołącza jeszcze jeden fakt. Na rynku pojawi się wersja specjalna. Mowa o Fordzie Bronco Stroppe Special Edition.

Stroppe stworzył rajdową legendę Forda Bronco. Zaczął w latach 60. XX wieku

Czemu specjalna edycja została dedykowana Billowi Stroppe? Powodów jest kilka. Bo był on startującym za kierownicami Fordów pionierem wyścigów terenowych i twórcą założeń projektowych współczesnego modelu Bronco. Jego legenda natomiast narodziła się podczas rajdu Baja 1000. W 1969 r. Bronco przygotowany przez Stroppe’a odnotował pierwsze i wciąż jedyne zwycięstwo w Baja, odniesione przez seryjny samochód 4×4. W latach 1971 i 1972 Bill zasiadł natomiast w rajdowym aucie na fotelu pilota.

Czym jest Baja 1000? To impreza, dla której miejscem stał się półwysep w Kalifornii w USA. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 1967 r. Już rok później zwyciężył w niej pierwszy Ford Bronco. Do 1972 r. model dominował w statystykach. Na sześć edycji miał cztery zwycięstwa.

Każda wersja Forda Bronco jest wyjątkowa. O tę Amerykanie będą się zabijać Fot. Ford

Ford Bronco Stroppe Special Edition będzie miał lakier z Raptora

Bronco Stroppe Special Edition jest dostępny wyłącznie w wersji dwudrzwiowej. W gamie Bronco zajmuje miejsce modelu Wildtrak. W wyposażeniu standardowym pojazdu znalazł się m.in. system odłączenia drążka stabilizatora przechyłów, wyczynowe zawieszenie ze stabilizacją terenową 3.0 (HOSS 3.0) i 35-calowe opony Goodyear Territory RT. Model będzie dostępny wyłącznie z pięcioma lakierami nadwozia. Mowa o kolorze Calypso Coral, Wimbledon White, Astra Blue, Oxford White i Code Orange. Ostatnia z barw została po raz pierwszy użyta poza rodziną Raptor. I w połączeniu z dachem w kolorze Atlas Blue robi piorunujące wrażenie.

Dodatkowo specjalny model Bronco charakteryzuje się wieloma smaczkami stylistycznymi. Warto tu wspomnieć m.in. o masce silnika wykończonej w matowej czerni, przednim wlocie powietrza w kolorze Frozen White, stalowym zderzaku, powiększonych wycięciach błotników, zdejmowanych stopniach bocznych czy 17-calowych kołach beadlock z matowo-czarnymi pierścieniami obręczy i błyszczącymi czarnymi szprychami.

Każda wersja Forda Bronco jest wyjątkowa. O tę Amerykanie będą się zabijać Fot. Ford

Specjalny Ford Bronco będzie napędzany 335-konną V-szóstką

Ford Bronco Stroppe Special Edition będzie napędzany silnikiem 2,7 litra V6 EcoBoost. Motor oferuje 335 koni mechanicznych i 563 Nm momentu obrotowego. Standardowego SUV-a rozpędza zatem do 100 km/h w 6,7 sekundy. W modelu specjalnym benzyniak będzie mógł korzystać z trybu jazdy Baja G.O.A.T. Tryb do szybkiej jazdy terenowej optymalizuje sterowanie przepustnicą, zapewniając tym samym lepszą reakcję pojazdu oraz umożliwiając uzyskanie lepszego momentu obrotowego.

Edycja specjalna Bronco Stroppe będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych. Jej sprzedaż wystartuje w styczniu 2025 r. Czy model zawita do Europy? To raczej wątpliwe. Chyba że za sprawą zapaleńca amerykańskiej motoryzacji i prywatnego importu.