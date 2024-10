Ukradł elektryka i uciekał. Myślał, że policjanci są za nim, a byli przed nim

Na Saskiej Kępie w Warszawie zginął elektryczny rower. Właściciel dostrzegł kradzież praktycznie od razu. Zgłosił zatem fakt policji, a ta od razu podjęła działania. Funkcjonariusze dość szybko namierzyli złodzieja. Ten zaczął jednak uciekać przed patrolem.

Złodziej najpierw uciekał na rowerze, a potem pieszo

W pościg za złodziejem roweru ruszyli patrolowcy oraz operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Sprawca dostrzegł policjantów dość szybko. Gdy zorientował się, że rowerem nie uda mu się zgubić funkcjonariuszy, porzucił pojazd i ruszył w ucieczkę pieszo. Ta niestety również zakończyła się niepowodzeniem. Bo jak czytamy w komunikacie stołecznej policji, "jednoślad zabezpieczyli policjanci operacyjni, a patrolowcy zaskoczyli mężczyznę i zatrzymali go, niemal wyrastając tuż przed nim".

Złodziejem okazał się 45-latek. Nie była to ani jego pierwsza kradzież, ani pierwsze złamanie przepisów. Jak się okazało, dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy. Usłyszał już zatem zarzuty. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

45-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Odpowie w warunkach recydywy

Warunki recydywy, a do tego kradzież roweru wartego 9 tys. zł, z pewnością zadecydują o wysokim wyroku. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia. 45-latek nie ma raczej co liczyć na karę w zawieszeniu. A ta sytuacja przynosi tak naprawdę aż dwie pozytywne informacje. Po pierwsze organy ścigania potrafią dziś działać błyskawicznie. Rower został bowiem odzyskany zaraz po kradzieży. Po drugie 45-latek narobił sobie poważnych problemów. Wart 9 tys. zł rower wrócił jednak do właściciela. Nie będzie on musiał liczyć strat. Może poza koniecznością ponownego doładowania baterii.