Nie zawsze kierowcy potrafią zachować spokój za kierownicą. Najnowsza ankieta przeprowadzona przez ADAC ujawnia, co w ruchu drogowym najbardziej stresuje kierowców. W sytuacjach komunikacyjnych, które wywołują napięcie, a czasem nawet panikę, wiele osób wymienia m.in.... wjazd na autostradę. Choć zaleca się, aby kierowcy starali się nie dawać ponieść emocjom, czasami utrzymanie niskiego poziomu stresu okazuje się bardzo trudne.

REKLAMA

Zobacz wideo

Z badania wynika, że najbardziej irytującym zachowaniem innych kierowców jest dla 76 proc. ankietowanych zbyt bliskie podjeżdżanie przy dużych prędkościach. W innej ankiecie, przeprowadzonej przez ADAC, kierowcy podkreślili, że "drążenie" (agresywne, bliskie podjeżdżanie do zderzaka innego samochodu) wywołuje u nich poczucie niepewności i lęku. Tego rodzaju zachowanie nie tylko stwarza zagrożenie na drodze, ale również może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Osoby, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, mogą zostać ukarane za wykroczenia drogowe, a w skrajnych przypadkach za przestępstwa, co wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi.

Rowerzyści wysoko, ale są bardziej drażniące zachowania

Kierowcy także czują się zestresowani w obliczu nieodpowiedzialnych zachowań rowerzystów. Wśród pięciu najczęściej wymienianych sytuacji, które wywołują stres, znalazły się:

Podjeżdżanie przy dużych prędkościach – 76% Agresywne zachowanie innych kierowców – 75% Rowerzyści nieprzestrzegający przepisów – 72% Brak uwagi innych kierowców – 68% Zmiana pasa ruchu bez sygnalizacji – 64%

Pomimo istniejących przepisów ruchu drogowego, które nakazują zachowanie ostrożności i uprzejmego zachowania na drodze, aż 44 proc. uczestników badania stwierdziło, że nie zgadza się z tezą, że "sytuacja na drodze w ich otoczeniu jest kształtowana przez wzajemną życzliwość". Dodatkowe 27 proc. uznało, że to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe.

Ekspert ADAC ds. psychologii ruchu drogowego, Ulrich Chiellino, zauważa, że poziom stresu wśród kierowców wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wiele osób, uczestnicząc w ruchu drogowym, odczuwa presję czasu, co prowadzi do ogólnego napięcia. Kiedy ktoś zaczyna denerwować się na drodze, na przykład poprzez wymuszanie pierwszeństwa, często reagują emocjonalnie. Chiellino podkreśla również, że anonimowość, którą odczuwamy w ruchu drogowym, może prowadzić do braku wstydu w przypadku agresywnych zachowań, co niestety nie pomaga w redukcji stresu.