Nowy McLaren W1 to prawdziwy potwór. Tyle czasu rozpędza się do 300 km/h

McLaren W1 bez wątpienia jest pięknym autem. Najpiękniejsza w nim jest jednak technologia. A ta w przypadku nadwozia dotyczy aerodynamiki. Podczas jazdy samochód automatycznie reguluje prześwit. Przód może się obniżyć o 37 mm, a tył o 17 mm. Regulacja sprawia, że siła docisku coupe może sięgnąć 1000 kg. To oznacza, że powietrze będzie dociskać nadwozie do drogi z wagą niemalże równą wadze samego McLarena.

911 koni na każdą tonę. W1 ma też 1340 Nm momentu obrotowego

W1 bez płynów eksploatacyjnych i kierowcy waży 1399 kg. To mniej więcej tyle, ile ważył Peugeot 3008 pierwszej generacji. O ile jednak francuski SUV był napędzany 112-konnym silnikiem, o tyle tu kierowca ma do dyspozycji 1275 KM. McLaren – który jest hybrydą plug-in – ma przeszło trzykrotnie mocniejszy moduł elektryczny od napędu w 3008. Imponująco wygląda także moment obrotowy. Coupe przekazuje na asfalt 1340 Nm już przy prędkości obrotowej na poziomie 4500 obr./min.

Warto wiedzieć o tym, że 1275 KM i 1399 kg sprawia, że każdą tonę McLarena napędza 911 koni. To najlepszy wynik w tej klasie pojazdów.

McLaren W1 Fot. McLaren

Technologia napędowa McLarena została uzupełniona przekładnią dwusprzęgłową. Brytyjskie DCT dysponuje 8. biegami do przodu. Układ kierowniczy jest elektro-hydrauliczny, elementy zawieszenia zostały wykonane techniką 3D i z tytanu, a tarcze hamulcowe są oczywiście ceramiczne. Zarówno z przodu, jak i z tyłu elementy mają 390 mm średnicy. To mniej więcej tyle, ile ma pizza, ale w rozmiarze XXL. A przecież W1 to hybryda plug-in. Pod nadwoziem ukrywa się zatem bateria o pojemności 1,384 kWh. Czas jej ładowania do 80 proc. wynosi tylko 22 min., a maksymalny zasięg elektryczny to zaledwie 2 km.

McLaren W1 jest 10-krotnie szybszy od Golfa. Osiąga 300 km/h w 12,7 sek.

Sercem napędu McLarena W1 jest 4-litrowy silnik V8. Ten korzysta oczywiście z dwóch turbosprężarek, a do tego wsparcia ze strony 347-konnego modułu elektrycznego. V-ósemka gwarantuje piękny dźwięk pracy wydechu, a hybryda zapierające dech w piersiach osiągi. Sprint do pierwszej setki trwa zaledwie 2,7 sek. 300 km/h pojawi się na liczniku po 12,7 sek.

Ciekawe dane dotyczą także prędkości 200 km/h. W1 osiągnie ją już po 5,8 sek. Volkswagen Golf 1.5 TSI potrzebuje na uzyskanie tego samego wyniku już 47,9 sek. Jednocześnie McLaren zatrzyma się z 200 km/h na dystansie 100 m. Golf potrzebuje natomiast odległości o połowę dłuższej. I zgadzam się. To dwa różne auta. Przykład podaję jednak po to, aby pokazać wam skalę możliwości McLarena. Abyście już "na papierze" przekonali się, że supercoupe o lata świetlne wyprzedza zwykłe pojazdy.

McLaren W1 Fot. McLaren

W1 ma pewną wadę. To pojemność bagażnika z... Malucha!

McLaren W1 waży niespełna 1400 kg. W tej masie mieści się V-ósemka, silnik elektryczny i bateria. Coupe jest zatem małe? Nic z tych rzeczy. Bo nadwozie samej długości ma 4635 mm. To mniej więcej tyle, co aktualna generacja Kii Ceed. Dodatkowo McLaren oferuje 2191 mm szerokości i rozstaw osi na poziomie 2680 mm. To wartości podobne do tych, które są spotykane w kompaktowym segmencie C. Pojemność bagażnika? To zdecydowanie jeden z większych minusów tego supersamochodu. Ta wynosi zaledwie 118 litrów. To przestrzeń niewiele większa od tej, którą swoim pasażerom oferował Fiat 126p, czyli po prostu Maluch.

McLaren za 10 mln ma w pakiecie 4-letnie serwisy i assistance

McLaren wyprodukuje w sumie 399 egzemplarzy modelu W1. Każdy z nich został wyceniony na co najmniej 2 mln funtów. To daje jakieś 10,4 mln zł za sztukę. I choć auto kosztuje tyle, co willa na Wilanowie w Warszawie, każdy egzemplarz ma już nowego właściciela. Lista zamówień została zamknięta. To jednak połowa informacji. Bo ciekawie wyglądają także dane dotyczące... gwarancji. Wiecie o tym, że kupując McLarena W1 dostajecie 4-letnią ochronę producencką bez limitu kilometrów? Obejmuje ona zarówno naprawy gwarancyjne, jak i assistance czy nawet plan serwisowy. Jeżeli chodzi o baterię, tę producent chroni przez 6 lat lub do przebiegu na poziomie 75 tys. km.