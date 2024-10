Leapmotor B10. Na razie go nie znacie, za jakiś czas być może sami go kupicie

Leapmotor to chińska marka, o której w Europie i Polsce zrobiło się głośno za sprawą dwóch informacji. Pierwsza jest taka, że firma, planując mocną ekspansję na Starym Kontynencie, zaczęła współpracować ze Stellantisem. Druga jest taka, że pierwszy model firmy w europejskiej ofercie – a więc mały elektryk T03 – jest produkowany w Tychach w fabryce, która do niedawna składała Pięćsetki.

Leapmotor B10 to nowy asa w rękawie marki

Teraz Leapmotor wykorzystał paryskie targi motoryzacyjne do pochwalenia się nowym modelem. Firma zaprezentowała C-SUV-a o nazwie B10. "Imię" auta jest mało finezyjne. Brzmi trochę jak oznaczenie formatu papieru. Pod trzyznakowym symbolem ukrywa się jednak model, który jest określany "kamieniem milowym w strategii międzynarodowej ekspansji Leapmotor". C-SUV-y są popularne w Europie. Marka ewidentnie liczy na to, że na fali tej popularności ma szansę się wybić ze swoją ofertą.

Leapmotor B10 został zbudowany w oparciu o zaawansowaną architekturę LEAP 3.5. To zintegrowana platforma, która daje dostęp do takich technologii, jak ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit i inteligentne możliwości jazdy. Auto jest też w pełni elektryczne i co najważniejsze ma "łączyć najnowocześniejszą technologię z przystępną ceną". Design? Tu Chińczycy raczej nie poszaleli. Sylwetka auta jest nowoczesna, ale prosta. Najbardziej wyrazistym jej elementem stał się pas przedni z wąskimi reflektorami LED-owymi.

Leapmotor pokazał w Paryżu jeszcze trzy modele. Dwa SUV-y i auto miejskie

Paryska oferta Leapmotor to oczywiście nie tylko B10. Marka we francuskiej stolicy pokazała jeszcze trzy modele. W halach wystawowych można obejrzeć m.in.:

C16 – to SUV segmentu D, który zabiera na pokład 6 osób w konfiguracji 2+2+2. Za sprawą platformy wysokonapięciowej 800 V na bazie węglika krzemu daje możliwość ładowania w ciągu 15 minut.

T03 – to małe auto miejskie segmentu A. Rewolucyjna w jego przypadku jest cena. Ta startuje od 18 900 euro. To daje jakieś 81 000 zł.

C10 – to SUV segmentu D, który korzysta m.in. z technologii Cell-to-Chassis. W testach Euro NCAP chciałby zdobyć 5 gwiazdek, a jego cennik startuje od 36 400 euro. To daje jakieś 156 160 zł.

Leapmotor współpracuje ze Stellantis. Chce mieć 500 dealerów za rok

Jeszcze nie słyszeliście o samochodach Leapmotor lub pojazdu z takim logo nie widzieliście na ulicach? Temu nie można się akurat dziwić. Chińska firma oficjalnie rozpoczęła sprzedaż w Europie dopiero 23 września 2024 r. Jej europejska historia trwa zatem niespełna miesiąc. Mimo wszystko firma już dziś dysponuje siecią ponad 200 dealerów działających w 13 krajach. Do końca 2025 roku spółka planuje zwiększyć liczbę punktów sprzedaży w Europie do 500. Dodatkowo Leapmotor wykorzystuje globalną sieć serwisową Stellantis. Klienci nie pozostaną zatem bez wsparcia technicznego po zakupie pojazdu.