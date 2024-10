Czy mała Toyota GR Yaris może być szybsza od legendy: Nissana GT-R Nismo? Teraz każdy ma ponad 600 KM

Zestawienie Nissana GT-R Nismo z Toyotą GR Yaris to czyste szaleństwo? Nie do końca, bo ten konkretny Yaris ma podobną moc do Nissana. Obydwa auta dostarczają na asfalt jakieś 600 koni. Czy to oznacza, że GT-R wcale nie ma pewnego zwycięstwa w kieszeni?

3 Fot. screen carwow Polska / YouTube Otwórz galerię Na Gazeta.pl