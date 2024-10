Nie zdał egzaminu na prawo jazdy 117 razy. Elblążanin próbuje dalej

O sprawie donosi Dziennik Elbląski. Dziennikarz opracowujący materiał, zaczyna go od pytania "Ile razy można zdawać egzamin na prawo jazdy?" Odpowiedź brzmi 117. Na razie 117 i to też bez skutku pozytywnego. Bo pewien mężczyzna z Elbląga właśnie po raz 118. zapisał się na praktycznie egzamin na prawo jazdy w ramach kategorii B.

REKLAMA

Zobacz wideo 10 sekund do utraty prawa jazdy. Kierowcę czeka ponowny egzamin

117 razy zdawał, ale dopiero teorię. Dwa lata starań i 3,5 tys. zł kosztów

Opisywany kursant stanowi prawdziwy ewenement. Szczególnie że zdawalność części praktycznej egzaminu w WORD w Elblągu wynosi średnio 50 do 60 proc. W sierpniu sięgnęła 60,14 proc. Nie jest zatem niska. Jeszcze bardziej przeraża jednak to, że skoro mężczyzna podszedł już do egzaminu 117 razy, musi:

próbować zdać egzamin od co najmniej dwóch lat. I to też przyjmując, że próbuje zdać egzamin raz w tygodniu. Jeżeli odstępy między kolejnymi testami są dłuższe, okres prób może się wydłużyć nawet do trzech, czterech lat.

licząc nawet po starej stawce za egzamin teoretyczny, a więc 30 zł, próby kosztował mężczyznę do tej pory przeszło 3,5 tys. zł. A przecież w tym roku stawka podskoczyła do 50 zł.

Gdy zda teorię, przyjdzie czas na praktykę. Tu też będzie rekord?

Mężczyzna zapisał się na 118. egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Czy tym razem mu się uda zaliczyć test? Czas pokaże. Empatia nakazuje nawet życzyć mu powodzenia. Prawda jest jednak taka, że nawet jeżeli wynik będzie pozytywny, prawdziwe wyzwanie dopiero stoi przed nim. Bo musi jeszcze zdać egzamin praktyczny. W jego przypadku zdawalność jest zdecydowanie niższa. W sierpniu w WORD w Elblągu zaledwie 26,35 proc. egzaminów na kat. B zakończyła się wynikiem pozytywnym. Czyżby i w tym przypadku mężczyźnie szykował się rekord? W tej kwestii musi się jednak postarać. Bo jeden lider rankingu już jest.

Jak informuje Dziennik Elbląski, "dowodem na to jest przypadek pewnej pani także z Elbląga, która już 40. razy podchodziła do egzaminu praktycznego. Czy będzie próbowała kolejny raz? Jak na razie nie umówiła się na kolejny termin."