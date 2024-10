Jak bezpieczny jest nowy Lexus NX? Amerykanie są zachwyceni

Amerykańska agencja Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ponownie przystąpiła do badań poziomu bezpieczeństwa w samochodach. A te są naprawdę wszechstronne. Bo na notę uzyskaną w zestawieniu składają się m.in. testy zderzeniowe, jakość oświetlenia i skuteczność systemów bezpieczeństwa czynnego. Lexus z ogromną radością śledził tegoroczny ranking. Bo najwyższą notę zdobył jego hit sprzedaży.

Lexus NX z najwyższą notą od IIHS za bezpieczeństwo pasażerów

Lexus NX w zestawieniu IIHS został wyróżniony oceną Top Safety Pick+. Otrzymują ją auta, które osiągną najwyższy poziom ochrony pasażerów we wszystkich testach. Pojazd niemal we wszystkich kategoriach otrzymał najwyższą ocenę "Good", a łatwość instalacji fotelików dziecięcych oceniono nawet na "Good+". Tak, badania w tym zakresie prowadzi amerykańska agencja. Są one mimo wszystko uniwersalne także w Europie czy Polsce. Do naszego kraju trafiają bowiem dokładnie te same NX-y, które są sprzedawane w USA.

Wśród średniej wielkości luksusowych SUV-ów notę Top Safety Pick+ w 2024 r. dostał nie tylko Lexus. Na identyczną ocenę liczyć mogło m.in. BMW X3, BMW X5, Mercedes GLE, Volvo XC90 czy Tesla Model Y. Z tej listy bezpośredni konkurent NX-a jest jeden. Mowa o bawarskiej X-trójce.

IIHS wyróżniło także UX-a, RX-a i model RZ

Sukces Lexusa NX jest ważny. Aż 60 proc. pojazdów, które opuszczają europejskie salony marki, ma na klapie bagażnika to właśnie oznaczenie. Warto jednak dodać, że w zestawieniu IIHS dobrze poradziły sobie także inne modele japońskiej marki. Amerykanie dali ocenę Top Safety Pick takim modelom, jak UX, RX oraz RZ.

Wysoki poziom ochrony pasażerów to wynik świadomego działania Lexusa. Działania, które trwa od lat. Japończycy nie tylko projektują nadwozia pod kątem rozpraszania energii i stref kontrolowanego zgniotu. Oni inwestują także w technologię. Cała gama marki wyposażona jest w zaawansowane układy bezpieczeństwa Lexus Safety System+. Na liście tego pakietu znaleźć można m.in. układ ochrony przedzderzeniowej, aktywny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, system automatycznych świateł drogowych czy system rozpoznawania znaków drogowych. Pracą układów steruje moduł DCM. Można go aktualizować metodą over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie.