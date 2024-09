Pojawiły się nowe wieści w sprawie Sebastiana M., który zabił rodzinę na A1

Wypadek na autostradzie A1 do tej pory gości w dyskusjach kierowców. Po pierwsze dlatego, że w palącym się samochodzie zginęła 3-osobowa rodzina. Po drugie dlatego, że sprawca wypadku jak na razie skutecznie unika odpowiedzialności karnej. Czy uda mu się wywinąć wymiarowi sprawiedliwości? W sprawie pojawiły się nowe informacje.

Ekstradycja Majtczaka trwa już rok. Nie ruszyła z miejsca...

Sebastian Matjczak unikną aresztowania. Uniknął, bo przez Niemcy uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam został jednak zatrzymany na podstawie noty Interpolu, trafił do aresztu "domowego" i rozpoczął się proces jego ekstradycji do Polski. Niestety procedury prawne nie przebiegają przesadnie dynamicznie. Sprawa jest rozpatrywana przez sąd ZEA od blisko roku. W tym czasie Majtczak zdążył zdobyć status rezydenta kraju. Został z niego zatem zdjęty areszt. Wycofano nawet poręczenie majątkowe.

Majtczak jest rezydentem w ZEA. Czy to oznacza, że jego ekstradycja do Polski i postawienie przed sądem za wypadek na A1 nie będzie możliwe? Rząd uspakaja i cały czas podejmuje działania dyplomatyczne, które mają na celu przyspieszenie ekstradycji.

"Władze Emiratów będą miały tę kwestię pod osobistym nadzorem"

W przerwie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku szef MSZ – Radosław Sikorski spotkał się z szefem dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Abdullahem ibn Zajidem al-Nahajjanem. Po rozmowie Sikorski napisał na swoim profilu w serwisie X, że:

Uzyskałem zapewnienie od ministra Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że dopilnowane zostaną wszystkie procedury, że sprawdzona zostanie cała dokumentacja, że oczywiście decyzja należy do sądu, ale władze Emiratów będą miały tę kwestię pod osobistym nadzorem, tak żeby nie zaważyła ona na stosunkach z tym zaprzyjaźnionym krajem.

Naciski dyplomatyczne mogą się okazać kluczowe w tej sprawie. Na ile przyniosą zamierzony skutek? To się pewnie okaże w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przecież procedura nie może się przeciągać w nieskończoność. Tym bardziej że polska prokuratura chce oskarżyć Sebastiana Majtczaka o naprawdę ciężkie czyny. Mężczyzna po prostu musi ponieść odpowiedzialność za swoje zachowanie drogowe.