Zapłacisz więcej za egzamin na prawo jazdy. Zmiana już od 1 listopada

Ceny egzaminów państwowych na prawo jazdy były przez długie lata ustalane na mocy rozporządzenia ministra. W 2023 r. zasady te zostały jednak zmienione. Po proteście egzaminatorów, gestię ustalania cen egzaminów przekazano sejmikom wojewódzkim. Te mogą je modyfikować w dowolnym momencie. I coraz chętniej z tej możliwości korzystają.

Ile będzie kosztował egzamin na prawo jazdy od 1 listopada?

Podczas wrześniowej sesji, radni Samorządu Województwa Śląskiego podjęli decyzję o podwyższeniu opłat za egzaminy państwowe w WORD-ach, znajdujących się na terenie sejmiku. Tak wynika z informacji opublikowanych przez PAP. Dokładnie od 1. listopada (a właściwie to raczej 2.) kandydaci na kierowców będą musieli zapłacić:

55 zł zamiast 50 zł za egzamin teoretyczny.

222 zł zamiast 200 zł za egzamin praktyczny na kat. A, A1, A2, AM, B, B1, B96 i T.

278 zł zamiast 250 zł za egzamin praktyczny na kat. C, D, B+E, C+E.

Egzaminy na prawo jazdy drożeją o stawkę inflacyjną

Decyzja z pewnością nie spotka się z poparciem kandydatów na kierowców. Jak zatem 25 radnych, którzy poparli uchwałę, tłumaczyło swoją decyzję? W uzasadnieniu aktu prawnego można przeczytać, że wynika to z naturalnego działania inflacji. Wzrost cen towarów i usług między 2023 a 2024 r. sięgnął 11,4 proc. Dokładnie o tyle zwiększone zostały ceny egzaminów w WORD.

Korzystając z kazusu śląskiego, podobnym tropem niedługo mogą iść pozostałe sejmiki. Choć podwyżka czasami nie będzie tak dolegliwa. Powód? Bo np. opłata o wysokości 200 zł za egzamin praktyczny na kat. B wcale nie jest krajowym standardem. Dla przykładu w łódzkim płaci się tylko 180 zł. Po podwyżce byłoby jakieś 200 zł.

Droższy egzamin na prawo jazdy także w pomorskim, opolskim i świętokrzyskim

Z drugiej strony samorząd śląski wbrew pozorom nie jest pierwszym, który opłaty podniósł. Na taki sam krok i to już w sierpniu 2024 r. zdecydował się Sejmik Województwa Pomorskiego. Co więcej, podwyżka jest dokładnie taka sama, jak na Śląsku. Egzamin na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej kosztuje już dziś 55 zł, a praktycznej 222 zł. We wrześniu podobne stawki zaczęły obowiązywać w opolskim, a już w lutym w świętokrzyskim.

Kwota jest o tyle wysoka, że przed podwyżkami z 2023 r. przez długą dekadę egzamin teoretyczny na prawo jazdy kosztował 30 zł. Za praktyczny płaciło się (z dzisiejszego punktu widzenia zaledwie) 140 zł. I ceny te były inflacjoodporne. Od tego trzeba się jednak odzwyczaić.