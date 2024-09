Tramwaje Warszawskie w 2023 r. przewiozły 248 903 710 pasażerów. Pojazdy szynowe stanowią zatem popularną formę transportu w stolicy. Nie ma się co dziwić, że przedsiębiorstwo inwestuje w nowoczesny tabor, modernizuje trakcję, a do tego myśli o kolejnych połączeniach. Umowa na zaprojektowanie jednego z nich została właśnie podpisana.

Gdzie będzie przebiegać nowa linia tramwajowa w Warszawie?

Pomysł jest prosty. Chodzi o położenie 6,5 km nowej trakcji od Targówka, a konkretnie skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Trasa ma poprowadzić wprost na Zieloną Białołękę. W ten sposób ma skomunikować tereny intensywnie rozwijającej się Białołęki z metrem (konkretnie stacją Kondratowicza). Ułatwi zatem komunikację z tego punktu miasta w pozostałe jego rejony.

Nowa linia tramwajowa będzie:

przebiegać w ciągu ulic św. Wincentego i Głębockiej.

poprowadzi kilometrową estakadą nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Aż do pętli autobusowo-tramwajowej wyznaczonej przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek.

Przejazd nowym odcinkiem tramwajowym ma zająć jakieś 15 minut. W ten sposób pasażer będzie mógł dotrzeć np. z Zielonej Białołęki do Dworca Wileńskiego w jakieś 30 minut. Połączenia na tej trasie powinny być realizowane średnio co 2 do 3 minut.

Będzie kolejna budowa linii tramwajowej w stolicy. Właśnie została podpisana umowa Fot. Tramwaje Warszawskie

25 mln zł kosztuje opracowanie dokumentacji dla 6,5-kilometrowego odcinka

Przygotowanie dokumentacji projektowej przez firmę Voessing Polska sp. z o.o. ma kosztować 25 mln zł. Na taką kwotę opiewa umowa realizacyjna. Suma jest spora, zakres prac jednak również okazuje się szeroki. Bo wykonawca musi dostarczyć komplet dokumentów projektowych – zarówno w zakresie części budowlanej, jak i wykonawczej. To po jego stronie pozostaje także przeprowadzenie wszystkich uzgodnień z jednostkami miejskimi.

Ponad 6 km nowej trakcji, ale tramwaj pojedzie tędy najwcześniej w... 2030 r.

Pierwszym etapem realizacji inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą została właśnie podpisana przez Tramwaje Warszawskie. Firma Voessing Polska sp. z o.o. ma na zaprojektowanie trasy dokładnie 42 miesiące. To oznacza, że projekt powinien być gotowy w I kwartale 2028 r. Opracowanie dokumentacji ma być połączone z przygotowaniem dokumentów wymaganych do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. W efekcie również w 2028 r. mogłaby się rozpocząć budowa. Według wstępnego planu ta powinna się zakończyć w okolicy 2030 r. Dopiero wtedy pojedzie zatem pierwszy tramwaj na Zieloną Białołękę.