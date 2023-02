Rusza kolejny etap budowy linii tramwajowej na Wilanów. Ważne zmiany dla kierowców

Wkrótce rusza następny etap prac przy budowie linii metra prowadzącego na Wilanów. Konieczna będzie przebudowa wielu instalacji umieszczonych pod ziemią. Firma Budimex, główny wykonawca robot, planuje w najbliższym czasie działania na zamkniętym odcinku ulicy Jana III Sobieskiego i Alei Rzeczypospolitej pomiędzy ulicą van Beethovena i Branickiego.

Najpierw rozpocznie się przebudowa wodociągu i odwodnienia, a w kolejnych etapach zaplanowano przebudowę ciepłociągów. Zmiany wiążą się z wykonaniem głębokich wykopów oraz ich zabezpieczeniem. Kolejne prace zakładają również przebudowę instalacji elektrycznych. Roboty powinny się zakończyć na przełomie kwietnia i maja.

Robotnicy nie mają zbyt dużo czasu na przebudowę głównej rury zaopatrującej w ciepło tę część Warszawy, ponieważ podłączenia można dokonać tylko od czerwca do sierpnia. Do tego czasu wszystkie prace przygotowawcze muszą zostać zakończone.

Drogowcy wydłużą od 18 lutego buspas na Alei Wilanowskiej, wytyczony pomiędzy ulicą van Beethovena a Dolną. Na tym odcinku podróżuje w godzinach szczytu prawie 50 autobusów, które w ciągu godziny mogą przetransportować nawet 6 tysięcy pasażerów. Przedłużony buspas pozwoli na sprawniejszą komunikację w tej okolicy.

Od 13 lutego br. autobusy 217 będą zapewniać połączenie Wilanowa do metra linii M1. Trasa nie zakończy się przy ulicy Sarmackiej, tylko będzie prowadzić od skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicą Branickiego, przez Płaskowickiej, Cynamonową, Ghandi do stacji metra Imielin. Stacja Imielin zyska tym samym połączenie trzech linii – 217, 263 i 319. Przy Imielinie autobusy tych linii będą jechać w kierunku Wilanowa.

Z tej części Wilanowa do centrum będą jechać co 4-5 minut autobusy linii 522. Rozkład pozostanie niezmieniony wraz z początkiem ferii, a kursy realizowane w dni nauki szkolnej będą utrzymane. Linia E-2 (z pętli Wilanów do Centrum) w związku z utrudnieniami na ulicy Jana III Sobieskiego będzie funkcjonować również w czasie ferii.

Remont wymusi zmianę końcowego odcinka trasy autobusów linii 172. Skręt w lewo z ul. Jana III Sobieskiego w św. Bonifacego nie będzie możliwy. Autobusy będą skręcać w prawo i dojadą do pętli Stegny, a nie do pętli Sadyba.

Następny etap zmian w organizacji ruchu w tej dzielnicy rozpocznie się wraz z początkiem ferii. Już w nocy z 10 na 11 lutego nastąpi przełożenie ruchu w ciągu ulicy Jana III Sobieskiego z jezdni wschodniej na zachodnią, na odcinku od skrzyżowania z ulicą van Beethovena do skrzyżowania z ulicą Witosa.

Jeśli dopiszą warunki pogodowe, 15 lutego w nocy, ruch na ulicy Sobieskiego – od skrzyżowania z ulicą Witosa do skrzyżowania z aleją Wilanowską - zostanie skierowany z jezdni wschodniej na zachodnią.

W połowie ferii – 18-19 lutego – nastąpi zmiana ruchu na alei Rzeczypospolitej: na odcinku od al. Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią, zaś na odcinku od ul. Klimczaka do ulicy Branickiego – z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią.

Od 7 lutego ekipa remontowa rozpocznie montować oznakowanie pionowe od skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą van Beethovena. Wykonawca zastrzega, że harmonogram prac może ulec niewielkiej zmianie z powodu pogody.

Budowa linii tramwajowej zakończy się w pierwszej połowie 2024 roku. Dzięki temu skróci się czas dojazdu mieszkańców z Wilanowa do centrum. Przejazd potrwa około 25 minut.