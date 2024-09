Francuzi to szczwane bestie. Media z ojczyzny bagietki donoszą o niezwykle ważnej decyzji, jaką podjął zarząd Peugeota. Okazuje się, że owiany złą sławą silnik 1.2 PureTech znika z oferty marki! Nie tak do końca... Oferowana aktualnie jednostka zmieni jedynie swoje oznaczenie, by nie kojarzyła się już z wadliwą konstrukcją z przeszłości.

2 Fot. Stellantis Otwórz galerię Na Gazeta.pl