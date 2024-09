Sprawdź, jakie masz oznaczenie na oponach. Od 1 października zmiana przepisów

Od 1 października 2024 roku w Niemczech wchodzą w życie ważne przepisy dotycząca wymogów dla opon zimowych i całorocznych. Zgodnie z nimi, aby legalnie poruszać się w sezonie zimowym po górskich drogach, opony będą musiały być oznaczone symbolem "Alpine" – piktogramem górskiego szczytu ze śnieżynką. Wyjątkiem będą opony wyprodukowane przed 1 stycznia 2018 roku.

O co chodzi w oznaczeniu opon "M+S"?

Oznaczenie M+S (z ang. Mud and Snow – błoto i śnieg) stosuje się na oponach zimowych oraz oponach całorocznych. Oznacza ono, że opona została zaprojektowana z myślą o lepszej przyczepności na błocie i śniegu, ale nie musi spełniać rygorystycznych testów, które potwierdzają jej efektywność w takich warunkach.

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 roku w Unii Europejskie, aby opony zimowe lub całoroczne były prawnie uznawane za zimowe, muszą mieć dodatkowo symbol "Alpine" – górski szczyt z płatkiem śniegu. Mimo tego na niektórych oponach całorocznych stosowano w kolejnych latach wyłącznie symbol M+S.

Wymogi dotyczące opon zimowych w Niemczech

Zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym (StVO), w niektórych regionach kraju jest "sytuacyjny obowiązek zimowych opon". Oznacza to, że odpowiednie opony są wymagane w sytuacjach, gdy na drodze występuje lód, śnieg, błoto pośniegowe lub oblodzenie. Od października 2024 roku do spełnienia tych wymogów będą konieczne opony z symbolem "Alpine".

Od nowego sezonu zimowego opony oznaczone wyłącznie symbolem „M+S" nie będą już zgodne z przepisami. Wyjątkiem są jedynie opony wyprodukowane przed styczniem 2018 roku, które mogą być nadal legalnie używane. Niemniej jednak warto pamiętać, że te opony, mimo iż są dopuszczone, mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – o czym ostrzega niemiecki ADAC.

Kary za niewłaściwe opony

Za jazdę na niewłaściwych oponach zimowych w warunkach zimowych grożą kary finansowe. Minimalna grzywna za to wykroczenie wynosi 60 euro. W przypadku, gdy niewłaściwe opony spowodują utrudnienia dla innych uczestników ruchu, kara wzrasta do 80 euro, a kierowca otrzymuje również 1 punkt karny. Jeśli użycie nieodpowiednich opon doprowadzi do zagrożenia dla innych użytkowników dróg, mandat wzrasta do 100 euro, a na konto kierowcy trafi kolejny punkt.

Obowiązek zimowych opon w innych krajach

Niemcy to na razie są jedynym krajem Alpejskim, który zdecydował się na zakaz i karanie kierowców za używanie nieodpowiednich opon. W Austrii, czy Szwajcarii również obowiązują obowiązek używania opon zimowych, ale tam opony całoroczne mające wyłącznie oznaczenie „M+S" nadal będą traktowane, jako odpowiednie. Z kolei w Polsce nie ma przepisów nakazujących używania opon zimowych, nawet w regionach górskich i jak zapowiedział rząd, raczej nie ma takich obostrzeń w planach.