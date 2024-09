Nowa akcja policji. We wrześniu posypią się mandaty za 1500 zł

W tym roku pojawiło się małe przesunięcie. Bo rok szkolny startuje 2., a nie 1. września. Tego samego dnia akcję rozpoczyna policja. Będzie monitorować przejścia dla pieszych w okolicach szkół. Policjanci mają zamiar obserwować zachowania kierowców i surowo karać ewentualne błędy.

Policja zadba o bezpieczeństwa na przejściach przed szkołami

Czemu na początku września policjanci upodobali sobie przejścia dla pieszych? Zrobią to z uwagi na bezpieczeństwo. Aby widząc patrol, kierowcy stonowali swoje zachowania drogowe w tych punktach. Żeby jechali wolniej i ostrożniej. Dodatkowo po to, aby poprzez wzmożoną uwagę, na nowo przyzwyczaili się do zwiększonego ruchu pieszych w okolicach placówek oświatowych. Placówek, do których dzieciaki wróciły po okresie wakacji.

Akcja policji została nazwana "Bezpieczna droga do szkoły". Będzie szczególnie intensywnie prowadzona od 2. do 6. września. Choć kontrole są możliwe aż do końca miesiąca. W czasie jej trwania będą nie tylko karani kierowcy. Policyjni profilaktycy spotkają się także z uczniami, aby przypomnieć im o właściwym zachowaniu na drodze i podczas przechodzenia przez jezdnię.

Takie działania nie stanowią nagonki, a cały czas niestety są potrzebne. Najlepiej udowadniają to statystyki. W 2023 r. na polskich drogach doszło do 4787 potrąceń pieszych. W ich wyniku aż 447 osób zginęło. I co gorsze, 78 proc. tych zdarzeń wynikało z winy kierujących. Bez akcji policji i surowych kar nie uda się zatrzymać tragicznych liczb.

Jak kierowca powinien zachować się przed przejściem dla pieszych?

Z uwagi na akcję policji, warto po raz kolejny przypomnieć o kwestii pierwszeństwa pieszych. Zasady w tym zakresie zmieniły się 1 czerwca 2021 r. Od tego dnia pieszy uzyskuje pierwszeństwo nie tylko podczas przechodzenia przez pasy, ale także wchodzenia na nie. Wyraźnie mówi o tym art. 13 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co jednak oznacza "wchodzenie na przejście"? To nie tylko wykonanie pierwszego kroku w kierunku "zebry". To też zbliżanie się do przejścia. W sytuacji, w której pieszy jest o kilka kroków od pasów i wyraźnie widać, że chce on przejść na drugą stronę jezdni, kierowca traci pierwszeństwo. Powinien rozpocząć hamowanie.

Powyższa interpretacja wcale nie jest naciągana. Bo art. 26 ust. 1 ustawy PoRD wyraźnie mówi o tym, że "kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność". Dodatkowo powinien "zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego". Jeżeli przed pasami pieszego nie ma, zwalniać nie musi. Nie ma takiego obowiązku. Poza tym na pasach (bez sygnalizacji świetlnej) nie wolno wyprzedzać czy omijać pojazdów.

Nowa akcja policji i mandaty do 1500 zł. Kierowca dostanie też 15 punktów

