Kierowcy nie unikną już opłat za parkowanie. Warszawa rozszerza płatną strefę

Jak informuje RMF FM, rada miasta stołecznego Warszawa głosami 41 radnych (15 głosowało przeciwko) przegłosowało przyjęcie uchwały dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Od 3 lutego 2025 roku obejmie ona obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

Dodatkowo zmieni się też zasięg abonamentu rejonowego. Aktualnie wynosi on do 100 m od adresu zameldowania mieszkańca i do 8 parkomatów w promieniu 150 m. Po wejściu w życie zmian będzie obowiązywał w promieniu 200 m. "Z opłat za parkowanie na obszarze SPPN zwolnione zostały pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne, a także zwiększone zostaną opłaty za postój pojazdów na prawach wyłączności" - dodaje RMF FM.

Warszawscy radni powiększyli strefę płatnego parkowania. To już kolejny raz

Stołeczna SPPN działaj już od 1999 roku. Na samym początkowo obejmowała zasięgiem jedynie ścisłe centrum, jednak sukcesywnie była powiększana. W pierwszej kolejności rozszerzono ją o tereny Powiśla, a także Starego i Nowego Miasta. Następnie jej granice przesunięto na zachodzie z Żelaznej do Okopowej, z na południu z Koszykowej do Wawelskiej, a na północy z al. Solidarności do Dworca Gdańskiego, ronda Radosława i fragmentu Pragi-Północ. W 2020 roku sięgnęła już Woli i Pragi-Północ, Żoliborza, Ochoty i północnego Mokotowa. Od listopada zacznie obowiązywać także na Saskiej Kępie i Kamionku.

Zasady działania płatnej strefy parkowania w Warszawie

W kwestii godzin obowiązywania oraz wysokości opłat zmian nie wprowadzono. Jak do tej pory opłata za postój w SPPN w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem 2 maja oraz 24 i 31 grudnia), w godzinach 8:00-20:00. Obowiązują następujące stawki za postój:

pierwsza godzina – 4,50 zł,

druga godzina – 5,40 zł,

trzecia godzina – 6,40 zł,

czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł.

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju. Opłaty za poszczególne godziny parkowania sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 16,30 zł (tzn. 4,50 zł za pierwszą godzinę + 5,40 zł za drugą godzinę + 6,40 zł za trzecią godzinę postoju). Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł). Opłaty za postój można wnosić za pomocą systemu płatności mobilnych i w parkomatach.