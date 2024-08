Które stacje paliw mają najmniej mięsa w parówkach? Ktoś musiał to sprawdzić

Hot-dog i kawa na stacji to praktycznie obowiązkowy zestaw podróżujących po polskich drogach. Tylko czy ktoś z was kiedyś się zastanawiał, czy wie, co je? Bo parówka w hot-dogu może nie być równa parówce. I nie chodzi tylko o smak cienkiego serdelka, ale przede wszystkim jego skład.

Ile jest mięsa w parówkach do hot-dogów na stacjach paliw?

Kwestii składu parówek oferowanych w hot-dogach na stacjach paliw postanowił prześwietlić Fakt. Dziennikarze z tej właśnie redakcji odwiedzili punkty różnych sieci w okolicach Bydgoszczy. Poprosili pracowników o udostępnienie składów parówek sprzedawanych klientom. Wyniki? Te przedstawiamy poniżej.

Skład parówki w hot-dogu na stacji BP:

mięso wieprzowe (51 proc.),

mięso z kurczaka (20 proc.),

a do tego woda, sól, białko wieprzowe kolagenowe, stabilizatory (E451, E450), wzmacniacz smaku (E621), glukoza, skrobia modyfikowana, przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca.

Skład parówki w hot-dogu na stacji Cirkle K:

mięso wieprzowe (33 proc.),

mięso wołowe (22 proc.),

a do tego woda, skrobia ziemniaczana, skórki wieprzowe, sól spożywcza, tłuszcz wieprzowy, dekstroza, błonnik ziemniaczany, cebula suszona, przyprawy, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca.

Skład parówki w hot-dogu na stacji MOL:

mięso wieprzowe (74 proc.),

skrobia ziemniaczana,

a do tego woda, koncentrat białka sojowego, błonnik pszenny bezglutenowy, aromat, glukoza, regulator kwasowości, stabilizatory, wzmacniacz smaku, substancja konserwująca.

Skład parówki w hot-dogu na stacji Moya:

mięso wieprzowe,

wołowe,

a do tego woda, skrobia kukurydziana, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, przyprawy, stabilizatory, cukier, ekstrakty przypraw, aromaty, wzmacniacz smaku, regulator kwasowości, przeciwutleniacz.

Skład parówki w hot-dogu na stacji Orlen:

Stacja nie informuje o dokładnym składzie parówki. Twierdzi jedynie, że zawiera 90 proc. mięsa z polskich hodowli.

Skład parówki w hot-dogu na stacji Shell:

mięso wieprzowe (85 proc.),

a do tego woda, sól, skrobia modyfikowana, błonniki roślinne (pszenny bezglutenowy, marchwiowy), przyprawy, pomidory suszone, regulator kwasowość: cytrynian sodu, kwas jabłkowy, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, cukier, glukoza, aromaty, stabilizatory, zioła, cukier karmelizowany, przeciwutleniacz, substancją konserwująca: azotyn sodu.

Parówka z hot-doga na stacji może mieć tylko 50 proc. mięsa...

Powyższa lista prowadzi do dwóch ciekawych wniosków. Pierwszy jest taki, że na jednej ze stacji (a konkretnie Circle K), zaledwie 55 proc. parówki to mięso. Konkretnie mieszanka mięsa wieprzowego i wołowego. Resztę zajmuje m.in. skrobia ziemniaczana i skórki wieprzowe. To nie brzmi mocno smacznie...

Druga ciekawostka jest taka, że Moya czy Orlen nie zdradzają dokładnych składów oferowanych klientom parówek. Opierać się można zatem jedynie na deklaracjach operatorów paliwowych. To dziwne w XXI wieku. W czasach, w których świadomość żywieniowa konsumentów jest tak wysoka. Czemu zatem taki gigant jak Orlen nie dysponuje informacją o dokładnym i procentowym składzie? Odpowiedzi mogą być dwie. Albo firma po prostu go nie zna, albo nie ma się czym chwalić.