Zaciskanie ręki w pięść i prostowanie palców to ważny sygnał dla innych kierowców. Trzeba reagować natychmiast

Sygnały drogowe nie ograniczają się do błyskania światłami. Bo choć długie czy kierunkowskazy stanowią ważny element komunikacji między kierowcami, drogowy język składa się także z komunikatów wydawanych dłońmi. I są one często niewiele mniej ważne lub znaczące.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja z powietrza obserwuje przekraczanie linii podwójnej ciągłej

Co oznacza zaciskanie ręki w pięść?

Kierowca wystawił dłoń przez okno. I wyraźnie widzicie, że zaciska ją w pięść i prostuje palce. Powtarza ten sygnał kilkukrotnie. Wiecie, co to konkretnie oznacza? W języku drogowym taki komunikat dotyczy sytuacji awaryjnej. Kierujący chce was poinformować o tym, że potrzebuje pomocy. Czasami będzie to wynikać z awarii, a czasami niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa powodowanego np. przez nagły przypadek medyczny lub inną nieprzewidzianą okoliczność. Dlatego sygnału takiego nie ignorujcie. Reagujcie. To może uratować komuś życie.

Widzicie zaciskającą się pięść. Jedziecie jednak akurat np. drogą krajową. Jak bezpiecznie zatrzymać pojazd i udzielić innemu kierowcy pomocy? Najlepiej, żebyście pamiętali o kilku zasadach. Kluczowe jest to, aby:

przed rozpoczęciem hamowania włączyć światła awaryjne. Inni kierowcy poznają wasz zamiar.

zatrzymać pojazd w miarę możliwości poza drogą, na poboczu lub np. pasie awaryjnym drogi szybkiego ruchu.

na postoju w obrębie drogi pozostawcie włączone światła awaryjne. Ustawcie za pojazdem trójkąt ostrzegawczy.

przed opuszczeniem kabiny pasażerskiej załóżcie kamizelkę odblaskową. Będziecie lepiej widoczni dla innych użytkowników drogi.

przed podejściem do pojazdu, którego kierowca potrzebuje pomocy, weźcie telefon komórkowy. Za jego sprawą wezwiecie na miejsce służby ratunkowe.

Drogowe sygnały dłonią. To często ważne sygnały

Sygnały alarmowe oczywiście nie kończą się na zaciskaniu dłoni. Bo na drogach funkcjonuje większa ilość znaków, które mogą przed czymś ostrzegać innych kierujących. Na liście znaków odnaleźć można: