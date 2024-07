Gnał hulajnogą 55 km/h. 25-latek zapominał o nowych przepisach

Nie oszukujmy się - wielu uczestników ruchu korzystających z wszelkiego rodzaju urządzeń transportu osobistego oraz elektrycznych hulajnóg nie zna obowiązujących ich przepisów. Do niedawna zasady poruszania się tego typu jednośladami nie były dokładnie skodyfikowane, co rodziło liczne problemy w przypadku wypadków, kolizji itd. Na szczęście to już przeszłość. Niestety, poziom znajomości prawa wśród obywateli pozostał w wielu przypadkach taki sam. Co więcej, przez swoją niewiedzę pozwalają sobie na podejmowanie dość ryzykownych kroków. Świetnym tego przykładem jest 25-latek z Bydgoszczy.

25-latek gnał 55 km/h elektryczną hulajnogą. Dostał mandat

Jak poinformowała jednostka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 25-latek został dostrzeżony przez policjantów na ulicy Glinki, gdzie pędził po ścieżce dla rowerów. Stróże prawa postanowili aktywnie zmierzyć jego prędkość za pomocą wideorejestratora. Okazało się, że młody mężczyzna gnał 55 km/h. W związku z tym został zatrzymany do kontroli, która zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 300 zł. Dlaczego?

Użytkowników hulajnóg obowiązują konkretne przepisy

Prowadzący elektryczne hulajnogi oraz urządzenia transportu osobistego muszą pamiętać, że obowiązuje ich ograniczenie prędkości do 20 km/h. Osiągnięcie prawie trzykrotnie wyższego wyniku przez 25-latka musiało się wiązać z przeróbką i "ściągnięciem" fabrycznego ogranicznika, który najczęściej pozwala użytkownikowi rozpędzić się jedynie do przewidzianej w prawie prędkości. Co więcej, brak prędkościomierza w takich jednośladach nie jest żadną wymówką - prowadzący, tak czy inaczej, muszą dostosować się do przepisów.

Ograniczenie prędkości jest też związane z innym obostrzeniem - prowadzacy hulajnogę, który korzysta z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, jest zobowiązany do poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Inne zasady, jakie obowiązują kierującego hulajnogą elektryczną, określa artykuł 33a Prawa o ruchu drogowym. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się także ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, oraz jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z pasa ruchu dla rowerów, przejazdu dla rowerów i jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h (w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów).