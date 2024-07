Nowy ranking najsilniejszych paszportów na świecie. Polska wyprzedziła USA!

Henley Passport Index tworzone jest od 19 lat na podstawie danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Indeks uwzględnia 199 paszportów oraz 227 państw i terytoriów, oceniając je pod kątem liczby miejsc, do których można podróżować bez wizy. Zestawieniu Henley Passport Index jest aktualizowane co kwartał, a to jego najnowsze wyyniki:

REKLAMA

Najsilniejsze paszporty świata w 2024 roku:



Singapur - 195 destynacji



Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Japonia - 192



Austria, Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, Korea Południowa - 191



Belgia, Dania, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania - 190



Australia, Portugalia - 189



Grecja, Polska - 188



Kanada, Czechy, Węgry, Malta - 187



Stany Zjednoczone - 186



Estonia, Litwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 185



Islandia, Łotwa, Słowacja, Słowenia – 184



Polska na wysokiej pozycji

Polska, zajmując szóste miejsce w Henley Passport Index, potwierdza swoją silną pozycję na arenie międzynarodowej. Posiadanie polskiego paszportu oznacza możliwość podróżowania do 188 krajów bez konieczności ubiegania się o wizę, co znacząco ułatwia życie podróżnym i podkreśla rosnące znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Co ciekawe wyprzedziliśmy nie tylko naszych sąsiadów z regionu, ale także Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Globalna przepaść w mobilności

Christian Kaelin, dyrektor Henley & Partners, zwrócił jednak uwagę na rosnącą globalną przepaść w mobilności. Średnia liczba kierunków, do których można podróżować bez wiz, wzrosła z 58 w 2006 roku do 111 w 2024 roku. Jednak różnice między państwami z górnej i dolnej części indeksu są teraz większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Na drugim końcu skali znajduje się Afganistan, którego obywatele mogą bez wizy wjechać do zaledwie 26 krajów, co jest najniższym wynikiem w historii zestawienia. Tuż przed Afganistanem znajduje się Syria z 28 miejscami dostępnymi bez wizy.

Henley Passport Index nie jest jedynym rankingiem paszportów. Innym znanym jest Arton Capital's Passport Index, który uwzględnia paszporty 193 krajów członkowskich ONZ oraz sześciu terytoriów. W tym zestawieniu, na czele znajduje się paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wynikiem 179 miejsc bez wiz.

Źródła: Henley Passport Index, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), Arton Capital's Passport Index