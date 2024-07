Kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, jak mocno potrafi się nagrzać auto podczas postoju na pełnym słońcu. I idealnie obrazują to ostatnie przypadki w Polsce. Tylko w minionym tygodniu pojawiły się doniesienia o co najmniej dwójce dzieci, która była pozostawiona w zaparkowanym pojeździe. Skalę niebezpieczeństwa postanowili zatem pokazać strażnicy z Parku Narodowego Saguaro.

Park Narodowy Saguaro ma 370 km² powierzchni. Jest położony w południowo-wschodniej części stanu Arizona w Stanach Zjednoczonych. Średnia temperatura na jego terenie wynosi w okresie wakacyjnym 37 stopni Celsjusza.

Chlebek upiekł się na desce rozdzielczej auta. Rozgrzała się do 100 stopni na słońcu

Strażnicy z Parku Narodowego Saguaro przeprowadzili prosty eksperyment. Postanowili sprawdzić, czy w aucie wystawionym na pełnym słońcu... upiecze się chlebek bananowy. Przygotowali zatem dwie foremki z masą i czekoladowymi chrupkami na wierzchu. A następnie postawili je na desce rozdzielczej pojazdu zaparkowanego w słońcu, zamknęli drzwi w pojeździe i odczekali 4 godziny.

Eksperyment rozpoczął się o godz. 11:00. Temperatura powietrza w tym czasie wynosiła 36 stopni Celsjusza w cieniu. Deska rozdzielcza auta była jednak rozgrzana do blisko 73 stopni. O godz. 13:00 temperatura otoczenia wzrosła tylko o 4 stopnie, ale deska rozdzielcza osiągnęła już 99 stopni. Apogeum nastąpiło o godz. 14:00. Wtedy w Parku Saguaro było 40,5 stopni Celsjusza w cieniu, deska rozdzielcza auta zaparkowanego w słońcu osiągnęła prawie 99,5 stopnia Celsjusza, a chlebek bananowy ustawiony na niej był praktycznie gotowy do jedzenia. Strażnicy wyjęli go z auta mniej więcej godzinę później.

Czy na desce rozdzielczej samochodu da się upiec ciasto? Ktoś musiał to sprawdzić Fot. Saguaro National Park / Facebook

Przykład z chlebkiem bananowym powinien być cenny

Upieczenie chlebka bananowego na konsoli samochodu jest dość żartobliwym ujęciem tematu. Warto jednak pamiętać o tym, że sprawa sama w sobie żartem nie jest. Bo w miejscu bananowego chlebka w aucie może się znajdować dziecko czy zwierzak. I one również mogą się po prostu upiec. Strażnicy z Parku Narodowego Saguaro dla przestrogi podają dane statystyczne. A te jasno wskazują, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych 37. dzieci umiera z uwagi na przegrzanie w zamkniętym samochodzie. Kabina zaparkowanego auta na słońcu nie stanowi zatem żadnego schronienia, a raczej pułapkę. Pamiętajcie o tym zawsze.