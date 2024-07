Obowiązek każdego kierowcy. Kiedy ty musisz wymienić prawo jazdy? Sprawdź

Temat wymiany prawa jazdy wraca jak bumerang, co nie może dziwić. To jedna z najbardziej palących kwestii, ponieważ dotyczy dosłownie wszystkich polskich kierowców. Także tych z bezterminowym prawkiem. Choć dla nich wyznaczono konkretną, jeszcze odległą datę, to pozostali kierowcy muszą się pilnować i sprawdzić, kiedy oni muszą prawo jazdy wymienić. Dlatego temat zawsze jest na czasie, a kierowcy tak często wpisują tę frazę w wyszukiwarki. Za spóźnienie w tym przypadku grozi wszak wysoki, aż 1500-złotowy, mandat.

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy? Spójrz do rubryki 11

W Polsce już od jakiegoś czasu nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Kierowcy dostają uprawnienia na konkretny czas. Najdłuższy możliwy to 15 lat. W przypadku wykrycia przez lekarza problemów zdrowotnych, będzie to krócej. Np. pięć lub 10 lat. Ze zorientowaniem się, kiedy nasze uprawnienia wygasają nie powinno być problemu. W każdym dokumencie prawa jazdy znajduje się rubryka 11, a w niej wpisana data, do której nasze prawo jazdy jest ważne.

Pamiętajcie, że wymiany prawa jazdy nie powinno odkładać się na ostatnią chwilę. Procedura trochę trwa, ponieważ trzeba zapisać się na badanie lekarskie, zrobić sobie aktualne zdjęcie, a potem złożyć dokumenty w urzędzie. Dlatego warto to zrobić trochę wcześniej.

Kiedy jeszcze trzeba wymienić prawo jazdy?

Koniec terminu ważności prawa jazdy to najczęstszy powód wymiany dokumentu. Są jednak i inne sytuacje, kiedy trzeba to zrobić. Do popularnych powodów należą choćby:

Uzyskanie nowej kategorii prawa jazdy.

Zgubienie lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy.

Dokument trzeba także wymienić, kiedy kierowca lub kierowczyni zmienią nazwisko.

Nie trzeba za to przejmować się zmianą adresu zameldowania. Aktualny wzór dokumentu nie ma pola z adresem. Nie ma więc powodu, żeby iść do urzędu, kiedy się przeprowadzimy do nowego miejsca.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana. Spokojnie, jest jeszcze dużo czasu

Również kierowcy z bezterminowym prawem jazdy będą musieli je wymienić, ale w 2024 r. nie ma się jeszcze czym przejmować. Proces wymiany bezterminowych dokumentów ruszy w 2028 r. i potrwa aż do 2033 r. Jest więc jeszcze bardzo dużo czasu, a na stawienie się w urzędzie po nowy dokument będzie pięć lat. Każdy powinien się wyrobić.

Nowe dokumenty mają być wydawane na 15 lat. W przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy kierowca nie będzie musiał przynosić do urzędu zaświadczenia od lekarza. Przynajmniej tak mówią przepisy tu i teraz. W Unii Europejskiej trwają jednak prace nad wprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla wszystkich kierowców. Jeśli coś zostanie przyklepane, to na pewno was na Moto.pl o tym poinformujemy.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Kierowca musi mieć około 300 złotych. Po pierwsze, sam dokument kosztuje równe 100 złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 200 złotych za badanie lekarskie, którego cena jest sztywno ustalona przez przepisy. Możliwe, że dojdzie jeszcze koszt zdjęcia do dokumentu.