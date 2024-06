Wiesz, ile jest europejskich aut w światowym top 25 bestsellerów? Ja nie zgadłem

JATO Dynamics opublikowało bardzo ciekawy raport dotyczący sprzedaży samochodów na świecie. Przeanalizowano 151 krajów, a wnioski są bardzo ciekawe. Choć z perspektywy marek ze Starego Kontynentu na pewno nie ma powodów do zadowolenia, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych samochodów. W wykręcaniu jak najlepszych wyników w kwestii liczby dostarczonych aut już od dłuższego czasu motoryzacją zawładnęły marki z Azji. JATO podaje, że w całym 2023 r. zarejestrowano 78,32 miliona aut. To oznacza wzrost o siedem milionów w porównaniu z 2022 r., czyli około 10 proc.

REKLAMA

Który kraj dominuje w motoryzacji?

Z 25 najlepiej sprzedających się samochodów na całym świecie tylko dwa auta mają na masce europejski znaczek. Przyznam, że pomyślałem, że będzie to pewnie koło pięciu, ale nie. Za oba modele odpowiada Volkswagen i są to Polo na miejscu 20. i Jetta/Sagitar na 21. Cała reszta bestsellerów pochodzi albo z Azji, albo z USA. Na samym szczycie znajdziemy oczywiście Teslę Model Y, a na podium są jeszcze Toyota RAV4 i Honda CR-V. Całą trójkę SUV-ów doskonale znamy z polskich dróg, choć akurat CR-V staje się nad Wisłą coraz rzadszym widokiem. W ogóle jak już padło "SUV", to warto nadmienić, że samochody tego typu stanowią już prawie 45 proc. wszystkich sprzedanych samochodów.

Europa nie ma już pojedynczych modeli, które by mogły zaimponować dużą liczbą, ale nasze marki w dalszym ciągu odpowiadają za prawie 1/4 całej sprzedaży. Dominuje za to szeroko pojęta Azja. JATO rozbija sprzedaż poszczególnych marek azjatyckich na kraje pochodzenia. Najwięcej sprzedają Japończycy.

Samochody japońskie odpowiadały w 2023 r. za 29,1 proc. rynku

Europejskie - 24,9 proc.

Chińskie - 17,9 proc.

Amerykańskie - 15,2 proc.

Koreańskie - 8,5 proc.

Indyjskie - 1,8 proc.

Pozostali producenci - 2,6 proc.

Kolejna ciekawostka. 2023 r. był pierwszym, w którym Chińczycy sprzedali więcej samochodów niż Amerykanie. Symboliczny moment.

Sprzedaż samochodów na świecie 2023 r. fot. JATO Dynamics

Światowe samochodowe bestsellery. Top 25:

Tesla Model Y - 1 223 000 zarejestrowanych samochodów Toyota RAV4/Wildlander - 1 075 000 Honda CR-V/Breeze - 846 000 Toyota Corolla/Levin - 803 000 Toyota Corolla Cross/Frontlander - 715 000 Toyota Camry - 650 000 Ford F-150 - 623 000 Toyota Hilux - 605 000 Nissan Sentra/Sylphy - 534 000 Tesla Model 3 - 508 000 Honda Civic/Integra - 478 000 BYD Qin - 473 000 Nissan X-Trail/Rogue - 461 000 Honda Accord/Inspire - 451 000 Hyundai Tucson - 423 000 Chevrolet Silverado 1500 - 412 000 Hyundai Elantra/Avante RAM 1500 - 374 000 BYD Song Plus - 369 000 Volkswagen Polo - 364 000 Volkswagen Jetta/Sagitar - 361 000 Mazda CX-5 - 356 000 BYD Yuan Plus/Atto 3 Suzuki Swift - 354 000 Honda HR-V/XR-V/Vezel - 336 000

Na liście znajduje się kilka egzotycznych samochodów, ale ogólnie większość bardzo dobrze znamy z naszych dróg. Tesla, szalenie popularna u nas Toyota czy nabierający cały czas wiatru w żagle duet Hyundai-Kia to w Polsce powszechny widok. Z naszego punktu widzenia najbardziej dziwić może obecność w topce aż trzech dużych pikapów i ich znakomite wyniki, ale to specyfika USA. Amerykanie wciąż kochają swoje pikapy i kupują je na potęgę. U nas traktujemy je jako samochody do ciężkiej pracy. Tam "trucks" często służą jako zwykłe osobówki.

W top 25 sporą reprezentację ma także chiński BYD. Nie zdziwimy się, jeśli za jakiś czas coraz więcej Polaków będzie kojarzyć tego producenta, ponieważ BYD wszedł do naszego kraju i bardzo ambitne plany.