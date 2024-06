Nowe ceny paliw na wakacje. Tak kierowca zapłaci mniej za Pb95, ON i LPG

Wakacje to okres wzmożonych wyjazdów Polaków. To zatem też czas, w którym ceny paliw na stacjach stają się szczególnie dolegliwe. Kierowcy mniej więcej od dwóch lat są jednak przyzwyczajeni do tego, że operatorzy paliwowi oferują promocje na paliwa. Tak, aby ulżyć wyjeżdżającym kierującym choć trochę.

Ile wynosi wakacyjny rabat na paliwo na Shellu?

W chwili obecnej kierowcy mogą liczyć na oferty wakacyjne przede wszystkim w trzech sieciach paliwowych. Jako pierwsza wystartowała oferta na Shellu. Tu promocja obowiązuje przez 7 dni w tygodniu między 21 czerwca a 15 września. Warunek skorzystania z niej jest jeden. Kierowca musi być uczestnikiem programu ClubSmart. W takim przypadku może liczyć na rabat wynoszący:

40 gr na każdym litrze paliw premium, 20 gr na każdym litrze paliw standardowych i 10 gr na każdym litrze LPG.

W okresie letniej promocji na Shellu kierowca może tankować nielimitowaną ilość razy. Ograniczenie jest jedno. Podczas pojedynczego tankowania rabatem objętych będzie 60 litrów paliwa.

Ile wynosi wakacyjny rabat na paliwo na BP?

Jako drugie do stawki wakacyjnych promocji dołączyło BP. Tu promocyjna cena obowiązuje w każdy piątek, sobotę i niedzielę w okresie od 28 czerwca do 1 września. Uczestnicy programu lojalnościowego Payback pięć razy w miesiącu podczas tankowania do 50 litrów paliwa mogą liczyć na rabat wynoszący 30 gr na litrze. Co ważne, oferta dotyczy wyłącznie paliw standardowych (benzyna i olej napędowy). Nie odnosi się do LPG i paliw Ultimate.

Ile wynosi wakacyjny rabat na paliwo na Circle K?

Trzecie w stawce pojawiło się Circle K. Tu członkowie programu lojalnościowego Extra mają możliwość tańszego tankowania codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia. Limity? Jednorazowo zatankować można maksymalnie 50 litrów. Jeżeli chodzi o ilość tankowań, rabatem objęte są wizyty dwa razy na dwa tygodnie. Po spełnieniu tych warunków kierowca uzyska 30 gr rabatu na każdy litr paliw standardowych i premium lub 10 gr rabatu na każdy litr LPG.

Ile wynosi wakacyjny rabat na paliwo na Orlenie?

Orlen w tym roku jest wyjątkowo spóźniony. Zaprezentował swoją ofertę jako ostatni. No może prawie ostatni. W tym przypadku posiadacze aplikacji Orlen Vitay będą mogli zatankować każdy litr paliwa Efecta o 35 gr taniej. Rabat wzrośnie do 45 gr dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Promocja trwa od 28 czerwca do 1 września. W jej ramach kierowcy przysługują cztery tankowania do końca lipca i cztery do 1 września. Limit na pojedyncze tankowanie wynosi 50 litrów. Kierowcy teraz czekają zatem już tylko na promocję wakacyjną m.in. na stacjach MOL i Moya.