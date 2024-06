Która linia tramwajowa w Warszawie jest najdłuższa? Można nią dojechać z jednego końca miasta na drugi

Aktualnie w stolicy wyznaczonych jest dokładnie 26 linii tramwajowych. Która z nich operuje na najdłuższej trasie? Mowa o linii nr 17. Jej trasa rozpościera się między stacją PKP na Służewcu a Winnicą na Białołęce. Tym samym przebiega przez Mokotów, Śródmieście, Wolę i Żoliborz. Trasa prowadzi też przez most – konkretnie most Północny.

Tramwaj nr 17 top 49 przystanków i 66-minutowy czas przejazdu

Linia tramwajowa nr 17 ma całkowitą długość na poziomie 23,4 km. Na takim dystansie wyznaczonych zostało 49 przystanków. Według rozkładu przejazd trasą powinien trwać jakieś 66 minut. Co ciekawe, warszawska "siedemnastka" ma ponad 100 lat historii. Tramwaj z tym numerem po raz pierwszy pojawił się na ulicach stolicy 17 sierpnia 1908 r. I nie było to pierwsze połączenie, bo tramwaje (co prawda konne) pojawiły się w Warszawie już w 1866 r.

Tramwaj 17 miał krótką przerwę w kursowaniu w czasie od Powstania Warszawskiego do 9 maja 1946 r. Na przeszkodzie stanęły mu wtedy działania wojenne i zniszczona trakcja. Tym samym "siedemnastka" stała się świadkiem nie tylko powojennej odbudowy stolicy. Ona uważnie obserwowała także rozbudowę miasta i rozrastała się wraz z nim.

Tramwaje warszawskie zaczynały w 1899 r. od składów zaprzęganych konno

Jak już wspominałem, tramwaje warszawskie skończyły w tym roku 156 lat. Pierwotnie startowały jako środki transportu zasilane pracą koni. I już w 1899 r. sieć była naprawdę imponująca. Połączenie było realizowane na 17. trasach i dystansie 30 km. W tym czasie eksploatowane były 234 tramwaje. Po 1908 r. stolica zaczęła przestawiać się na napęd elektryczny. Współcześnie Tramwaje Warszawskie mogą się pochwalić co najmniej kilkoma faktami: