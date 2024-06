Ostatni z ostatnich. Tak Brytyjczycy żegnają jeden ze swoich pięknych samochodów

Jaguar z przykrością, ale gasi światła w hali, w której do tej pory był produkowany model F-Type. To ostatni egzemplarz tego modelu. Ostatni i naprawdę wyjątkowy. Auto zostało spersonalizowane stylistycznie. Będzie się wyróżniać, bo nawiązuje do prawdziwej legendy.

Ostatni F-Type składa hołd ostatniemu E-Type z 1974 r.

Pracownicy fabryki Jaguara postarali się, aby ostatnia sztuka F-Type była wyjątkowa. Właśnie dlatego nadwozie auta zostało wykończone lakierem Giola Green i połączone z czarnym, brezentowym dachem. Na tym jednak nie koniec, bo we wnętrzu pojawiła się skóra Windsor w jasnym kolorze. Ciekawostka? Ostatni egzemplarz legendarnego Jaguara E-Type wyprodukowany w 1974 r. miał dokładnie takie samo zestawienie kolorystyczne. To hołd złożony temu właśnie autu.

Pod maską ostatniego Jaguara F-Type pojawi się jedyny słuszny silnik w tym modelu. Mowa oczywiście o 5-litrowej jednostce benzynowej. V-ósemka korzysta z kompresora. Mechaniczne doładowanie sprawia, że motor z serii AJ133 rozwija 495 koni mechanicznych. Moment obrotowy sięga 625 Nm. Tak skonfigurowany F-Type przyspiesza do 100 km/h w 4,2 sek. Prędkość maksymalna auta wynosi 300 km/h. Spalanie? Nie, o tym lepiej nie wspominajmy w tym przypadku...

W tym punkcie warto zaznaczyć, że na tym egzemplarzu F-Type kończy się nie tylko historia coupe i kabrioletu, ale także 5-litrowego benzyniaka. On również jest kasowany z linii produkcyjnych.

Ostatni Jaguar F-Type nie trafi na sprzedaż. Brytyjczycy mają inne plany

Wyjątkowy i ostatni F-Type powstał. Ile trzeba będzie zapłacić za to auto? Równe... nic. Nic, bo model nigdy nie trafi na sprzedaż. Został przekazany muzeum Jaguar Daimler Heritage Trust. Klienci mieli już okazję pożegnać się z coupe. Mogli wybrać jedną z wcześniej oferowanych wersji limitowanych.

Na koniec krótkie podsumowanie. Jaguar F-Type był wyjątkowym autem. W jego linii nadwozie została zaszyta zarówno elegancja, jak i typowo sportowa agresja. Coupe było pokazane światu po raz pierwszy we wrześniu 2012 r. Za projekt modelu odpowiadał Ian Callum. Człowiek, który brał udział w pracach projektowych nad takimi modelami, jak Ford Escort Cosworth, Aston Martin DB7, Aston Martin Vanquish czy Jaguar XF. F-Type był montowany w Birmingham. Przeszło dekada produkcji wystarczyła, aby zakłady brytyjskiej marki opuściło 87 731 sztuk tego wyjątkowego auta.