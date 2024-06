Ten dalekowschodni producent produkuje w Europie 1500 aut dziennie

Wśród wszystkich wyprodukowanych samochodów, ponad 2,5 miliona to właśnie modele Sportage, produkowane w fabryce od drugiej generacji. Zaraz za nimi plasują się modele z rodziny Ceed, których wyprodukowano już ponad 2,1 miliona egzemplarzy.

Marc Hedrich, prezes Kia Europe, obecny na lokalnej ceremonii, podkreślił znaczenie fabryki w Teplička nad Váhom dla europejskiego rynku motoryzacyjnego. „W ciągu ostatnich dwóch dekad potroiliśmy nasz udział w europejskim rynku samochodowym dzięki obecności naszej fabryki w Europie" – powiedział Hedrich. „Sukces modeli Ceed i Sportage produkowanych na Słowacji jest imponujący. Te auta kilkakrotnie były najlepiej sprzedającymi się modelami w Europie, co świadczy o jakości marki Kia".

1500 aut dziennie

Codziennie z linii produkcyjnych zakładu zjeżdża blisko 1500 samochodów Ceed i Sportage, które następnie trafiają do salonów sprzedaży w całej Europie. Głównymi krajami eksportowymi są Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Hiszpania. Kia Slovakia podkreśla, że przez lata zmieniło się też podejście zakładów do ochrony środowiska. Dziś fabryka wykorzystuje 100 procent energii ze źródeł odnawialnych, a w ciągu ostatniej dekady Kia znacznie zmniejszyła swój negatywny wpływ na środowisko, redukując zużycie energii elektrycznej o 16 proc., wody o 35 proc. dzięki recyklingowi oraz emisję CO2 o 19 proc.

Mała rotacja pracowników

Fabryka Kia Slovakia zatrudnia około 3800 osób i ma imponujący średni czas zatrudnienia – wynosi on aż 11 lat. Co więcej ponad 1300 pracowników pracuje w zakładzie już od ponad 15 lat, co czyni firmę stabilnym pracodawcą w regionie oraz strategicznym partnerem dla miasta Żylina i okolicznych gmin. Kia jest też jedynym producentem samochodów na Słowacji z własnym certyfikowanym laboratorium emisji i zakładem produkcji silników, zatrudniającym wysoko wykwalifikowanych inżynierów.