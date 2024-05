Policjanci poinformowali w komunikacie medialnym o rozbiciu kolejnej dziupli samochodowej. W wyniku prowadzonych działań operacyjnych wymierzonych w paserów, we wtorek 21 maja, na posesji zlokalizowanej na terenie gminy Gniewkowo (woj. kujawsko-pomorskie) w pomieszczeniu gospodarczym podczas przeszukania ujawniono nielegalną aktywność. Gniewkowscy funkcjonariusze współpracujący z policjantami z komisariatu w Rumi odnaleźli poszukiwanego Jeepa Gladiatora, a właściwie to co pozostało pojazdu amerykańskiej marki.

Terenówka w wydaniu topless

Skradziony na wybrzeżu pojazd terenowy o szacunkowej wartości 270 tysięcy złotych, był już w znacznym stopniu zdekompletowany. Paserzy zdążyli wykręcić wszystkie elementy wnętrza i rozebrać nadwozie do gołej karoserii. Jeep w takim stanie został wraz z wieloma elementami pochodzącymi z rozbiórki zabezpieczony przez policjantów.

Pięciu mężczyzn z zarzutami paserstwa

Jak poinformowali w komunikacie prasowym policjanci, do sprawy, na miejscu zostali zatrzymani czterej mężczyźni w wieku od 31 do 49 lat, mieszkańcy gminy Gniewkowo i Rojewo. Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został piąty mężczyzna mający związek z przestępstwem (46-letni mieszkaniec Gniewkowa). W związku z ujawnieniem poszukiwanego auta, na podstawie zebranych dowodów cała piątka usłyszała zarzuty paserstwa. Wszystkim podejrzanym mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy zostali objęci policyjnym dozorem.