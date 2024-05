Włochy walczą o flagę. Chcą zmusić Stellantisa do zmodyfikowania aut produkowanych w Polsce

Rząd Włoch i koncern Stellantis od dawna mają ze sobą nie po drodze. Motoryzacyjny gigant co rusz gra na nerwach włoskim władzom, podejmując decyzje szkodliwe dla przemysłu słonecznej Italii. W ostatnim czasie najbardziej kontrowersyjnym krokiem było rozpoczęcie produkcji nowego modelu Alfy Romeo w tyskiej fabryce. Co więcej, zarząd Stellantisa uznał, że bardzo dobrym pomysłem będzie ochrzczenie crossovera nazwą... Milano. Nie dziwota, że Włosi odebrali to jak splunięcie w ich twarze. Postanowili się działać. Po krótkiej prawnej batalii zmusili koncern do przemianowania modelu z Milano na Junior. Oczywiście to nie koniec uszczypliwości ze strony Włochów.

Włosi chcą zmusić Stellantis do usunięcia narodowych barw z samochodów produkowanych w Polsce

Przed dwoma tygodniami Guardia di Finanza zarekwirowała w porcie w Livorno 134 egzemplarze Fiata Topolino, które przybyły do Włoch z Maroka (tam też są produkowane). Przyczyną całego zamieszania była naklejka z barwami włoskiej flagi umieszczana na drzwiach pojazdu. Zdaniem funkcjonariuszy naruszało to włoskie przepisy, które umożliwiają stosowanie oznaczeń wykorzystujących włoskie barwy narodowe tylko w przypadku produktów wyprodukowanych we Włoszech.

Ten sam problem dotyczy pojazdów produkowanych w fabryce Stellantisa w Tychach, a dokładnie modeli 600 i 600e. Włoskie narodowe barwy umieszczone zostały na tylnych zderzakach pojazdów, co rzecz jasna bardzo nie podoba się włoskim władzom. Ich zdaniem, takie zabiegi mogą wprowadzać w błąd klientów, którzy mogą wychodzić z przeświadczenia, że auta te zostały wyprodukowane we Włoszech.

Narodowe barwy Włoch na zderzaku Fiata 600e. Fot. Tomasz Okurowski

Stellantis nie odniósł się jeszcze do sprawy, ale z pewnością będzie musiał interweniować. Tak czy inaczej, konflikt pomiędzy koncernem a rządem Włoch będzie się stale pogłębiał. Zwłaszcza że polityka prowadzona przez Carlosa Tavaresa patrzącego na cały biznes z punktu widzenia księgowego, a nie wielbiciela motoryzacji, sprzyja chorobliwemu wręcz cięciu kosztów i szukaniu oszczędności. Produkcja samochodów we Włoszech w porównaniu do innych państw, w tym rzecz jasna Polski, jest nieopłacalna. Dlatego też trudno doszukiwać się szans na poprawę sytuacji. Na szczęście niechęć do portugalskiego biznesmena wśród inwestorów koncernu stale się nasila, przez co może on się nie doczekać kolejnej kadencji w roli dyrektora generalnego. Automaniacy raczej nie będą tęsknili.