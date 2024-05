Najsłynniejszy na świecie skuter sprzedany na aukcji. Prezydent wymykał się nim na schadzki

Dom aukcyjny Rouillac sprzedał właśnie 14-letni skuter. Pojazd ma dość symboliczny przebieg i znajduje się w dobrym stanie. W jego przypadku uwagę przykuwa jednak coś innego. Choć jego wartość rynkowa wynosi jakieś 1300 euro (5,5 tys. zł), pojazd został zlicytowany za kwotę prawie 20-krotnie wyższą, czyli 25 tys. euro (106 tys. zł). Przemawia za tym jednak dość ważny powód.

Najsłynniejszy skuter w Pałacu Elizejskim i całej Europie

Skuter marki Piaggio został nabyty przez obsługę Pałacu Elizejskiego w 2014 r. Miało to miejsce w czasie, w którym prezydentem Francji był Francois Hollande. To właśnie jadąc tym konkretnym skuterem został on przyłapany przez dziennikarzy na wymykaniu się na spotkania z aktorką Julie Gayet.

To na tym skuterze Hollande wymykał się na potajemne spotkania

Pomyślicie sobie, że sztuczne tubowanie ceny skuter, którym prezydent Francji wymykał się na potajemne spotkania, to przesada. Być może i tak. Ale z dzisiejszego punktu widzenia. W 2013 r. to był top-temat. Światowy top-temat! Prezydent, który został przyłapany na romansie. Romansie po rozwodzie po 30-letnim małżeństwie z Ségolène Royal i związaniu się z dziennikarką polityczną Valérie Trierweiler. Pisały o tym media na całym świecie. Powiem więcej, aktorka Julie Gayet, która została osądzona o potajemne schadzki z Hollandem, zdecydowała się nawet na pozew dotyczący naruszenia prywatności. Zrobił się z tego prawdziwy skandal.

A warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Nie mówimy o zwykłym skuterze. To w końcu pojazd wyprodukowany przez włoską legendę – Piaggio. Pojazd, który ma dwa koła z przodu i symboliczny przebieg. Pokonał w ciągu 14 lat tylko 34 tys. km. To daje nieco ponad 2400 km rocznie.

O skuter walczyło 10 osób. Cena wzrosła o 15 tys. euro

Skuter niedługo po przegranej Hollanda został sprzedany przez obsługę Pałacu Elizejskiego. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli do tej pory. Teraz trafił na licytację. Cena wywoławcza wynosiła 10 tys. euro. Podczas aukcji wpłynęły oferty w sumie 10. osób. Sama historia romansu zakończyła się nieoczekiwanie. Prezydent Holland rozstał się z Trierweiler. W 2022 r. – a więc w 8 lat po wybuchu skandalu – wziął dyskretny ślub z Gayet.