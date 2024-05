Potężny rabat na popularnego Lexusa i nie chodzi o wyprzedaż rocznika

Model Lexus ES jest to najpopularniejszy sedan japońskiej marki w Polsce, a klienci najczęściej wybierają wersję Business Edition. Teraz modele z 2024 roku można kupić z rabatem do 36 tys. zł. Marka też kusi różnymi formami finansowania w ramach programu KINTO ONE.

10 fot. materiał promocyjny Otwórz galerię Na Gazeta.pl