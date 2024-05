W weekend utrudnienia w ruchu w Warszawie. Stołeczna dzielnica organizuje święto

Święta są fajne, a ulice nie tylko dla samochodów, ale warto ostrzec kierowców przed utrudnieniami w ruchu. W najbliższą sobotę 25 maja najlepiej nie wybierać się na Saską Kępę własnym pojazdem. Tego dnia zostały zorganizowane obchody święta tej modnej i urokliwej warszawskiej dzielnicy. Z tego powodu już w piątek (24 maja) od godz. 18 zacznie się ograniczanie samochodowego ruchu. Normalna organizacja ruchu zostanie przywrócona dopiero w niedzielę 26 maja po godz. 12.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Przychodniak: Nawet wysokie cła na chińskie pojazdy nie zmniejszą ich konkurencyjności

Święto Saskiej Kępy jest organizowane przez miasto i fundację PROM Kultury Saska Kępa

W związku z obchodami Święta Saskiej Kępy zostanie zamknięta główna ulica tej dzielnicy: Francuska. Poza tym w całej okolicy będą wprowadzone ograniczenia w parkowaniu, a autobusy komunikacji miejskiej w sobotę będą miały zmienione trasy. Jak dokładnie będą wyglądać komunikacyjne zmiany na Saskiej Kępie?

Ulica Francuska zostanie zamknięta dla pojazdów od ul. Zwycięzców do samego końca, który jest przy rondzie Waszyngtona. Poprzeczne ulice Zwycięzców i Walecznych pozostaną przejezdne przez cały czas, ale od piątku do niedzieli zostaną wyłączone z parkowania. Na części okolicznych ulic tymczasowo będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. Takie zmiany pojawią się na ulicach: Lipskiej (od ul. Finlandzkiej do alei Waszyngtona), Berezyńskiej (od ul. Gruzińskiej do al. Waszyngtona), Gruzińskiej (od ul. Walecznych do ul. Berezyńskiej), Walecznych (od ul. Katowickiej do ul. Nobla) i Obrońców (od ul. Poselskiej do ul. Królowej Aldony).

Utrudnienia w ruchu na Saskiej Kępie skończą się w niedzielę po godz. 12

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że autobusy linii 117, 138, 146 i 147 zostaną pokierowane objazdami na trasach w obu kierunkach. W jedną stronę będą kursować Wałem Miedzeszyńskim, a w drugą ul. Saską. Dalej wrócą na swoje stałe trasy ulicami: Zwycięzców, Paryską i Egipską. Szczegółowe trasy objazdów można sprawdzić na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

Co w tym czasie będzie się działo na Saskiej Kępie? Oficjalne obchody święta zaczną się 25 maja o godz. 14.00 korowodem, który ruszy spod pomnika Agnieszki Osieckiej. Poprowadzi go artysta Sambor Dudziński w pojeździe "Dźwiękowiązałka", który sam zaprojektował i wykonał. Poza tym w trakcie obchodów zostanie zorganizowanych aż osiem różnych koncertów. Wystąpi między innymi zespół instrumentów dętych złożony z muzyków Sinfonia Varsovia, Vavamuffin, Pablo Pavo, Staszek Sojka z udziałem Grott Orkiestry i T.Love z Muńkiem Staszczykiem. Oprócz tego w sobotę odbędą się spotkania sąsiedzkie, kiermasz rękodzieła i targ śniadaniowy. Dlatego w najbliższy weekend warto zajrzeć na ul. Francuską w Warszawie, tylko nie róbcie tego samochodami.