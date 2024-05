Autokar z dziećmi utknął pomiędzy szlabanami. Przez chwilę było strasznie [WIDEO]

O niebezpiecznej sytuacji, która wydarzyła się 22 maja około godz. 7.00 na wolsztyńskim przejeździe kolejowym, dowiedzieliśmy się dzięki wideo umieszczonemu w portalu społecznościowym. Jeden z pasażerów autokaru nakręcił telefonem krótki film i przesłał go portalowi wolsztyn112.info. Dziennikarze opublikowali wideo na swoim fanpage na Facebooku. Zgodnie z relacją autora nagrania kierowca autokaru zignorował opuszczające się bariery, a potem nie wiedział, co zrobić. Później spanikowany szofer użył sygnału dźwiękowego i dróżnik musiał na chwilę podnieść szlaban, żeby go wypuścić. Dzięki temu groźny incydent zakończył się bezpiecznie.

Kierowca autokaru z młodzieżą popełnił błędy, które mogły skończyć się tragedią

Nie zawsze tak jest. W ostatnich latach w Polsce doszło do zbyt wielu tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych. Statystycznie każdego roku wydarza się około 200 niebezpiecznych zdarzeń na takich skrzyżowaniach. Żeby ich uniknąć, wystarczy przestrzegać przepisów. Kierowca autokaru z młodzieżą popełnił aż dwa błędy. Po pierwsze zignorował sygnały dźwiękowe i świetlne, a nawet opuszczający się szlaban. Mimo aż tylu sygnałów ostrzegawczych postanowił wjechać na torowisko. Potem nie zrobił tego, co zalecają wszystkie służby.

W takich sytuacjach pozostawanie na torach albo manewrowanie pomiędzy szlabanami jest kategorycznie zabronione i bardzo niebezpieczne. Jeśli utkniemy na torowisku, należy jak najszybciej je opuścić, wyłamując szlaban, który jest do tego przystosowany. Kierowcy zazwyczaj mają opory, żeby to zrobić, ale zwlekanie może skończyć się tragicznie. Dotyczy to zwłaszcza kierowców zawodowych zajmujących się przewozem osób, bo oni biorą odpowiedzialność nie tylko za własne życie, ale również za życia wielu pasażerów.

W 2023 roku doszło do 177 groźnych wypadków na przejazdach kolejowych

Co zrobić, jeśli zobaczymy na przejeździe kolejowym sytuację, która jest potencjalnym zagrożeniem? To może być uszkodzona rogatka, zepsuty szlaban albo właśnie pojazd, który utknął na torach. Trzeba natychmiast powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Kiedy uzyskamy kontakt z dyspozytorem, należy mu przekazać numer skrzyżowania, które chcemy zgłosić. Można go odczytać ze specjalnych żółtych naklejek umieszczonych z tyłu znaków drogowych G-3 i G-4, tzw. krzyży św. Andrzeja.

Ze statystyk Biura Bezpieczeństwa PKP wynika, że tylko w 2023 roku na przejazdach zginęło 40 osób, a 21 zostało ciężko rannych. W ciągu tego roku odnotowano 177 niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Żeby zmniejszyć ich liczbę, powstała nawet społeczna kampania informacyjna "Bezpieczny przejazd". Najnowszy przykład z Wolsztyna i wiele wcześniejszych zdarzeń wskazują, że nie do wszystkich kierowców dotarł jej przekaz.