Ponad 2 mln zł za 18 m2. To nie cena mikroapartamentu, a miejsca parkingowego

W dużych polskich miastach nie tylko ceny mieszkań zwariowały, to samo dotyczy również garaży. Jednak patrząc na to, co dzieje się w stolicy Holandii i tak nie mamy na co narzekać. Tam miejsca parkingowe w centrach miast przebijają już ceny mieszkań.

3 Funda (Mar. J. Heule Makelaardij) Otwórz galerię Na Gazeta.pl