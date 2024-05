W wyniku pozwu zbiorowego wniesionego przez studentkę prawa, Miriam Grigorian, koncern Stellantis zgodził się zapłacić 8,95 miliona dolarów odszkodowania za naruszenie ustawy o ochronie konsumentów przed niechcianymi połączeniami telefonicznymi (Telephone Consumer Protection Act - TCPA).

Sprawa dotyczyła tzw. "cichych" wiadomości głosowych, które w 2018 roku zostały wysłane przez FCA U.S., obecnie część koncernu Stellantis. Wiadomości te zawierały ofertę dotyczącą modelu Chrysler Pacifica Hybrid, co Grigorian uznała za naruszenie TCPA. Studentka prawa twierdziła, że wiadomości te nie mogły być zablokowane ani odrzucone przez odbiorców, co było podstawą jej pozwu.

Szczegóły sprawy

Mimo że FCA U.S. utrzymywało, że nie zrobiło nic złego, zgodziło się zapłacić osobom, które otrzymały te wiadomości - około 60 dolarów każdej (lub 25 dolarów, jeśli były częścią innego pozwu zbiorowego dotyczącego pojazdów Ram, który również został rozstrzygnięty w ramach tego porozumienia). Łączna kwota odszkodowań, jakie będzie musiał wypłacić koncern, oscyluje w granicach 8,95 miliona dolarów.

Początkowo sprawa została odrzucona przez sąd, jednak później apelacja zakończyła się na korzyść Grigorian. Główna argumentacja studentki opierała się na fakcie, że wiadomości te były naruszeniem TCPA, ponieważ odbiorcy nie wyrazili zgody na ich otrzymanie.

Stellantis poddał się i poszedł na ugodę

Sąd nie był pewny, jakie szkody te połączenia wyrządziły odbiorcom, jednak Grigorian argumentowała, że czas spędzony na słuchaniu tych wiadomości zamiast na nauce do egzaminu adwokackiego na Florydzie, stanowił dla niej znaczne obciążenie.

FCA U.S. zgodziło się na ugodę, aby zakończyć spór i zobowiązało się dostarczyć sądowi listę wszystkich potencjalnych członków grupy, którzy zostaną powiadomieni listownie o możliwości otrzymania odszkodowania oraz o sposobie jego uzyskania.

Treść wiadomości wysłanej przez FCA U.S. brzmiała następująco:

W imieniu centrali marki Chrysler, przekazuję ekscytujące informacje na temat nowego Chryslera Pacifica Hybrid podczas letniej wyprzedaży Chryslera. Właściciele pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi są uprawnieni do otrzymania dodatkowej premii w wysokości 1000 USD wykraczającej poza wszystkie obecne zachęty dla producentów i dealerów. Ta premia w wysokości 1000 dolarów ma zastosowanie do leasingu lub zakupu nowego Chryslera Pacifica Hybrid 2018. Ta zachęta jest dostępna przez ograniczony czas, więc nie zwlekaj. Odwiedź najbliższego dealera Chryslera i skorzystaj z dodatkowej premii w wysokości 1000 USD.