Alfa Romeo straci silnik z Ferrari. Quadrifoglio umiera. Ale jest i dobra informacja

Alfa Romeo to piękna linia nadwozia, designerskie wnętrze i typowo włoski charakter. Od kilku lat Alfa była jednak również mocno kojarzona z wersją Quadrifoglio (tłum. czterolistna koniczyna). Pod jej maską pracował silnik opracowany wraz z inżynierami Ferrari.

REKLAMA

Zobacz wideo Alfa Romeo Milano. Pierwsza Alfa Romeo produkowana w Polsce. Premiera w Mediolanie

Quadrifoglio to nie czterolistna koniczyna. To czysty głos emocji

Alfa Romeo Giulia i Stelvio Quadrifoglio są napędzane 2,9-litrową jednostką V6 bi-turbo. Motor oferuje 510 koni mechanicznych i 600 Nm momentu obrotowego. To wystarczająca wartość, aby rozpędzić SUV-a do pierwszej setki w 3,8 sek. A na tym dobre informacje na temat tego napędu się nie kończą. Bo silnik Alfy może być sparowany z wydechem firmy Akrapovic. To sprawia, że szybko zmieniającym się obrazkom za oknem, akompaniuje naprawdę niesamowity dźwięk dobiegający z tylnej części nadwozia.

Czy silnik 2,9 V6 bi-turbo to silnik Ferrari? To w zasadzie motor z Ferrari Californii pozbawiony dwóch cylindrów. Inżynierowie marki z czarnym koniem w logo bardzo mocno uczestniczyli zatem w pracach nad tą jednostką.

Alfa Romeo Quadrifoglio Super Sport Fot. Alfa Romeo

Quadrifoglio znika z gamy Alfy Romeo. Całe szczęście tylko w Stanach

510 koni mechanicznych oznacza prędkość i emocje. Niestety brakuje im jednego. Ekologicznego aspektu. Stellantis – aktualny właściciel Alfy – stawia jednak na zeroemisyjność. Dlatego firma podjęła właśnie decyzję. Wykasuje z oferty topowe i pełnokrwiste warianty Quadrifoglio. Zanim jednak fani motoryzacji zaleją się łzami, muszę uzupełnić tę informację jeszcze dwoma faktami. Mowa o tym, że:

na razie Quadrifoglio zniknie z oferty Alfy Romeo w Stanach Zjednoczonych. W Europie modele prawdopodobnie dalej będą dostępne. To cudowna wiadomość!

Quadrifoglio zniknie, ale raczej chwilowo. W kolejnych generacjach Alfy plakietka może powrócić. Wtedy będzie jednak oznaczać mocnego elektryka lub hybrydę plug-in. Plotki mówią o mocy dochodzącej nawet do 1000 koni mechanicznych.

Alfa Romeo Quadrifoglio Super Sport Fot. Alfa Romeo

Limitowana Alfa na część modelu, który wygrał Mille Miglia 100 lat temu

Alfa Romeo w USA żegna się z plakietką Quadrifoglio. Firma robi to jednak z typowo włoską elegancją. Bo zanim modele znikną z salonów, kierowcom zaoferowana zostanie limitowana edycja Super Sport. Swoją nazwą nawiązuje do zwycięstwa Alfy 6C 1500 Super Sport w Mille Miglia w 1928 r. Charakterystyczny dla tej wersji będzie czarny lakier. Choć kierowcy będą mogli wybrać również czerwień i biel. Na liście wyposażenia pojawi się czerwony karbon na konsoli oraz możliwość wyboru karbonowego dachu w sedanie.

Quadrifoglio Super Sport będzie mocno limitowaną wersją. W USA sprzedane zostaną jedynie 72. Alfy Romeo Giulie w tym wariancie i tylko 52. Alfy Stelvio. Takie wersje będą jednak też dystrybuowane na pozostałych rynkach (w tym w Europie). Zsumowana produkcja obydwu modeli sięgnie 450 sztuk.