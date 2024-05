Rolls-Royce Ghost jako policyjny radiowóz, czyli jak policja strzeliła sobie w kolano

We flocie policyjnych Miami pojawił się Rolls-Royce Ghost. Tamtejsza jednostka uznała to za świetny pomysł na promocję pracy w mundurze. A co na to mieszkańcy? Raczej nie podzieli entuzjazmu tamtejszego komendanta - jedni podśmiewają się inni jawnie krytykują.

