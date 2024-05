Tramwaj na Sielce ruszy wcześniej, niż się spodziewaliśmy. Znamy nieoficjalną datę

Oddanie nowej trasy tramwajowej powstającej w ramach projektu "Tramwaju do Wilanowa", to wydarzenie, na które czekają wszyscy mieszkańcy Mokotowa. Jedni dlatego, że chcą z niego skorzystać. Inni, ponieważ mają dość korków i życia przy wielkim placu budowy. Terminy oddania poszczególnych fragmentów tej trasy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Do tej pory były przekładane na coraz później. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Tramwaje Warszawskie i władze stolicy znowu mogą nas zaskoczyć, ale tym razem pozytywnie. Jest spora szansa, że tramwaj przez Sielce ruszy już najbliższy w poniedziałek. Wszystko zależy od tego, ja wypadną weekendowe testy.

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tramwaje pojadą przez Sielce już w poniedziałek

W najbliższych dniach (10-12 maja) na ulicy Gagarina będzie się dużo działo. Przede wszystkim na weekend zostanie całkowicie zamknięta dla samochodowego ruchu, bo drogowcy chcą położyć asfalt na ostatnich fragmentach obu jezdni i przygotować je do normalnego użytkowania. Prace mają zacząć się piątek ok. godz. 22.00, a skończyć w niedzielę o 23.30. Dlatego przez najbliższe dwa dni najlepiej omijać okolice Sielc, jeśli wybieramy się gdzieś autem. Również autobusy komunikacji miejskiej (linii: 119, 131, 141, 167, 168, 180, 519, 522 i 187) będą jeździć w tym czasie innymi trasami. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

Jeśli weekendowe testy nowych torów pójdą zgodnie z planem, tramwaje ruszą pierwszym fragmentem trasy: ulicami Goworka i Spacerową w obie strony w nocy z 12 na 13 maja. Nie do końca wiadomo, kiedy zaczną jeździć po ostatnim odcinku prowadzącym od Belwederskiej na wschód wzdłuż ulicy Gagarina. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu (pomiędzy 13 a 19 maja), ale im wcześniej, tym lepiej. Nową trasą pojedzie linia nr 11, która do tej pory krążyła między Nowym Bemowem i pl. Narutowicza. Wkrótce ten tramwaj dotrze znacznie dalej, aż na dół warszawskiej skarpy do ul. Czerniakowskiej. Nowy fragment trasy ma długość około jednego kilometra, a na tym odcinku są zaplanowane trzy przystanki: przy skrzyżowaniu ul. Gagarina z ul. Belwederską i Spacerową, przy ul. Gagarina na wysokości ul. Sieleckiej oraz przy skrzyżowaniu ulic: Gagarina, Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej.

Według pierwotnych planów cała trasa "Tramwaju do Wilanowa" miała być czynna już w kwietniu

Szansa na szybsze uruchomienie fragmentu trasy "Tramwaju do Wilanowa" prowadzącej na Czerniaków to pomyślna informacja, ale nie można zapominać, że pierwotny termin i tak został dawno przekroczony. Według pierwszych informacja cała trasa tramwajowa prowadząca na Wilanów (z odnogami na Czerniaków i Stegny) miała być oddana do użytku już w kwietniu 2024 r. Już wiadomo, że nowymi torami pojedziemy do tej dzielnicy Warszawy najwcześniej po tegorocznych wakacjach, a zakończenie całości prac na budowie potrwa znacznie dłużej. Miasto zapowiada kary finansowe dla wykonawcy prac, jeśli nie dotrzyma wrześniowego terminu.