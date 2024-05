Nocleg w Muzeum Ferrari pojawił się na AirBnB. Kto chce spać wśród bolidów?

Ta abstrakcyjna oferta noclegowa jednak nie będzie powszechnie dostępny na co dzień. Można z niej skorzystać wyłącznie podczas najbliższego Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Gospodarzem chętnego, który zdecyduje się spać wśród bolidów na łóżku wysłanym skórą stosowaną w autach Ferrari, będzie Marc Gené, były kierowca Formuły 1 i tester Ferrari. Oprócz noclegu w muzeum czeka cię przejażdżka z Gené za kierownicą Ferrari 296 GTB - po torze Fiorano, gdzie włoski producent testuje swoje samochody w Maranello.

W trakcie pobytu w Maranello, będziesz mógł delektować się posiłkami w restauracji Cavallino, założonej przez samego Enzo Ferrari, oraz podziwiać autentyczną atmosferę, w której często zasiadał sam założyciel Ferrari.

Najbardziej ekscytującym elementem pakietu jest dostęp do strefy VIP podczas włoskiego Grand Prix oraz możliwość zwiedzenia paddocku Ferrari. Dla miłośników marki, a także fanów Formuły 1, to niepowtarzalna okazja.

Wygrana w loterii czy próba nerwów?

Zanim rzucicie się na rezerwację tego nietypowego noclegu, musimy wspomnieć o dość nietypowej aranżacji sypialni. Mimo że sen w otoczeniu Ferrari brzmi jak mokry sen fana Scuderii, sama aranżacja pomieszczenia może przyprawić o gęsią skórkę. Łóżko w kształcie koła, wykonane z tych samych materiałów, co fotele w samochodach Ferrari, umieszczone jest w centrum całkowicie czarnego pomieszczenia, na dwustopniowym podium. Wokół znajdują się bolidy Formuły 1 z lat minionych, skierowane ku tobie, podczas gdy nad głową wiszą gigantyczne światło w kształcie koła, a pomiędzy samochodami znajdują się światła startowe. Jak słusznie zauważył serwis The Drive to doświadczenie może przypominać sceny z filmów Davida Cronenberga.

Cena pobytu oraz dostępność po zakończeniu Grand Prix Włoch nie są jeszcze znane, ale rezerwacje będą możliwe już jutro. Dla prawdziwych fanów Ferrari, to szansa, której nie można przegapić. Jednak trzeba spodziewać się kwoty z dużą liczbą zer.