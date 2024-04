Przyczyną zdarzenia drogowego prezentowanego na filmie udostępnionym przez dolnośląską policję, było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierujący Volkswagenem Eosem jadąc wyraźnie za szybko, uderzył w krawężnik znajdujący się przy pasie zieleni rozdzielającym dwa pasy ruchu, tracąc tym samym panowanie nad autem, które następnie wpadło w bariery energochłonne ustawione po prawej stronie drogi.

REKLAMA

4000 złotych mandatu

Jak czytamy w policyjnym komunikacie prasowym, na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Lekkomyślnemu kierowcy oraz obecnemu w aucie pasażerowi nic się nie stało. Interweniujący na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili badanie na obecność alkoholu w organizmie kierowcy, które wykazało, że zmotoryzowany był trzeźwy.

Pojazdem kierował 58-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna za spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia w ruchu drogowym otrzymał mandat karny w wysokości 4000 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych. z

Zobacz wideo

Tablice rejestracyjne nieprzypisane do innego pojazdu

Na mandacie i punktach jednak się nie skończyło. Policjanci ustalili, że Volkswagen w ogóle nie powinien znaleźć się na drodze publicznej, ponieważ nie był zarejestrowany ani ubezpieczony. Na dodatek na samochodzie znajdowały się założone tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu. W związku z szeregiem nieprawidłowości Volkswagen Eos został zabezpieczony przez funkcjonariuszy na policyjnym parkingu. Teraz 58-latek odpowie za przestępstwo użycia tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.