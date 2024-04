Chcecie zobaczyć całą trasę "Tramwaju do Wilanowa"? Z lotu ptaka wygląda imponująco [WIDEO]

Twórca kanału "Awizonosz" na YouTube zamieszcza rozmaite filmy o Warszawie, w tym regularne aktualizacje prac nad linią "Tramwaju do Wilanowa". Właśnie opublikował nowe wideo, w którym leci dronem nad całą budowaną przez Tramwaje Warszawskie trasą. Warto się wybrać na tę wirtualną wycieczkę razem z nim, nie tylko po to, żeby poznać stan zaawansowania prac w połowie kwietnia bieżącego roku, ale również dlatego, że film dostarcza sporo wyjątkowych wrażeń estetycznych. Można na nim zobaczyć spory kawałek Warszawy z innej niż zwykle perspektywy. Jeszcze kilka lat temu taki lot nie byłby możliwy.

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Lot nad powstającą linią tramwajową na Wilanów. Po drodze poznamy pętlę Kielecką

Oprócz przelotu nad trasą realizowanej właśnie inwestycji Awizonosz proponuje jeszcze bonus. Wideo zaczyna się od ul. Rakowieckiej, na wysokości pętli Kieleckiej istniejącej od października 1927 roku. Jej nazwa się wzięła od pobliskiej ul. Kieleckiej. W tej chwili tory prowadzą tylko do al. Niepodległości. Na kolejnym odcinku Rakowieckiej (pomiędzy Niepodległości i Puławską) tory będą zbudowane dopiero po zakończeniu aktualnie realizowanej inwestycji. Dzięki temu w przyszłości powstanie linia tramwajowa łącząca już istniejące (na ul. Rakowieckiej od ul. Boboli do al. Niepodległości) i właśnie budowane tory.

Trwający około 19,5 minuty film pokazuje nam tory w niespiesznym tempie i rozdzielczości 4K, dzięki czemu można dokładnie obejrzeć zrealizowane rozwiązania komunikacyjne. Przy okazji dowiemy się jaką nazwę nosi każdy etap trasy, która w przyszłości będzie rozpoczynać się od ul. Rakowieckiej. Potem polecimy do jej samego końca, na chwilę skręcimy w ul. Puławską w lewo, a zaraz potem w prawo w ul. Goworka i Spacerową po lewej mijając ambasadę Rosji. Później zobaczymy gigantyczny plac budowy na skrzyżowaniu ulic: Spacerowej, Belwederskiej i Gagarina, który na szczęście z każdym tygodniem wygląda coraz lepiej.

Tramwajem pojedziemy do Wilanowa we wrześniu. Na razie trudno tam dojechać autem

Następnie skręcimy w prawo (dron omija nową odnogę torów prowadzącą ul. Gagarina do Czerniakowskiej), a później będziemy przemieszczać się w miarę prosto w kierunku docelowej dzielnicy Wilanów. Z jednym wyjątkiem, bo film przypomina, że na wysokości ul. Św. Bonifacego powstanie kolejna odnoga, która doprowadzi do powstającej właśnie pętli tramwajowo-autobusowej Stegny. Po chwili dron wraca na ul. Sobieskiego wiodącą w stronę Miasteczka Wilanów i nadwiślańskich peryferii Warszawy. Trasa "Tramwaju do Wilanowa" w przyszłości zakończy się na pętli zlokalizowanej tuż przy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Z góry to wszystko wygląda naprawdę ładnie! Chociaż im bardziej zbliżamy się do Wilanowa, tym stopień zaawansowania prac jest mniejszy. Poza tym z bliska budowa "Tramwaju do Wilanowa" prezentuje się znacznie gorzej i jest wyjątkowo uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Na szczęście na wideo widać, że ich dramat powoli zmierza do szczęśliwego zakończenia. Za kilka lat zapomnimy o tych wszystkich problemach, a za to będziemy mogli korzystać z wygodnego połączenia z południową dzielnicą Warszawy. Uruchomienie trasy tramwajowej prowadzącej do Wilanowa ma nastąpić "tak szybko jak to możliwe", a realnie można mieć nadzieję, że po nowych torach pojedziemy we wrześniu 2024 roku. Całkowity koszt inwestycji Tramwajów Warszawskich wynosi 1 mld 201 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 554,6 mln zł.