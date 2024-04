Lewis Hamilton znowu to zrobił. Mistrz, ulice Tokio i legendarny model z Japonii

Lewis Hamilton jest prawdziwą legendą motosportu. To kierowca F1. Startuje w tych zawodach od 2007 r. W tym czasie siedmiokrotnie zgarnął tytuł mistrza świata. Mistrz Formuły 1. jest Brytyjczykiem. Ostatnio jednak postanowił zostać... japońskim night driverem.

90 sekund szaleństwa nocnymi ulicami Tokio w świetnej realizacji

Pomysł był prosty. Lewis poleciał do Japonii. Na miejscu wynajął Nissana Skyline GT-R R34. Poczekał do godzin nocnych i zaczął swój szaleńczy rajd po ulicach Tokio. Dość szybko "przeparadował" głównymi ulicami stolicy i zwieńczył przejazd serią bączków wykonanych na pustym parkingu. Ze swojego night drivingu nagrał też filmik. Ten ma 90 sekund długości i właśnie trafił na instagramowy profil kierowcy. Został zatytułowany "Noc w Tokio".

Pomysł Hamiltona jest naprawdę ciekawy. Interesujące w nim jest jednak jeszcze jedno. Chodzi o realizację nagrania. Za nią odpowiada instagramer 13thwitness. Timothy McGurr jest znanym fotografem. Właśnie dlatego widzowie mogą obserwować niebieski lakier Nissana kontrastujący z nocnym, oświetlonym Tokio. To wygląda mocno efektownie.

Hamilton, Skyline GT-R i Tokio. To już było. Dwa lata temu

Czy wyczyn Hamiltona nie może dziwić? Pewnie, że może! To jednak nie zmienia faktu, że podobne "akcje" zdarzały mu się w przeszłości. A właściwie nie tyle podobne, co praktycznie identyczne. Mistrz F1 blisko 2 lata temu poruszał się już po ulicach Tokio niczym na planie "Szybkich i Wściekłych". Co więcej, wtedy również wybrał za środek transportu iście japońskiego Nissana Skyline GT-R R34. Wtedy również miał naprawdę szeroki uśmiech na twarzy.