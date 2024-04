W weekend nie pojeździmy tramwajem po Mokotowie. Potem trzeba się nauczyć nowego numeru

Jak wskazuje sama nazwa "Tramwaj do Wilanowa" ma pomóc warszawiakom dostać się do tej dzielnicy, ale jeszcze przedtem zostanie uruchomiona odnoga prowadząca od skrzyżowania ulic: Spacerowej i Belwederskiej do ul. Czerniakowskiej. Trasą wzdłuż ul. Gagarina pojedzie tramwaj nr 11, którego trasa w tej chwili kończy się na pl. Narutowicza. Dla mieszkańców Mokotowa to nowy numer, którego będą musieli się nauczyć, ale dzięki niemu będzie można dojechać jednym tramwajem z Czerniakowa aż na Bemowo. Kiedy? "Tak szybko, jak to możliwe".

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

W weekend 13-14.04 ulicami: Marszałkowską i Puławską nie pojadą tramwaje

Realny termin włączenia w sieć tramwajową nowego torowiska przy ulicach: Goworka, Spacerowej i Gagarina to połowa maja br. Tak twierdzi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. Pierwszy próbny przejazd ma się odbyć jeszcze przed majówką. Żeby to było realne, już w najbliższy weekend nowa trasa tramwajowa ma zostać podłączona do reszty warszawskich torów. W związku z tym w dniach 13-14 kwietnia tramwaje nie będą kursować ulicami: Marszałkowską i Puławską na odcinku od pl. Zbawiciela do ul. Woronicza.

W związku z tym zmienione zostaną relacje kilku tramwajowych linii (4, 10, 18, 31) oraz autobusu linii 218. Czwórka pojedzie na wyścigi okrężną trasą, trasy 10 i 18 zostaną skrócone, a tramwaj nr 31 będzie kursować między PKP Służewiec a Wyścigami. Autobusy linii 218 zakończą trasę przy Metrze Wierzbno, a dodatkowo linia zastępcza Z-4 będzie jeździć częściej pomiędzy pl. Konstytucji a Metrem Wilanowska.

Naprawdę zbliżamy się do pierwszych testowych przejazdów w ciągu spacerowego Goworka i Gagarina. Zaczynamy od prób zwrotnic na skrzyżowanie Puławski z Goworka

– mówi Konrad Niklewicz, członek zarządu Tramwajów Warszawskich.

Po uruchomieniu torów na Czerniaków zmieni się trasa tramwaju nr 11

Jak będzie wyglądać przedłużenie trasy linii 11, która teraz jedzie z Nowego Bemowa ul. Powstańców Śląskich, Połczyńską, Wolską, Kasprzaka i Prostą, a potem krąży po Filtrach do pl. Gabriela Narutowicza? Po zmianach "jedenastka" ma skręcać z alei Niepodległości w lewo, zamiast w prawo, co oznacza, że nie dotrzemy nią do samego placu. Zamiast tego pojedzie w stronę Politechniki Warszawskiej, a później ul. Marszałkowską przez place: Zbawiciela i Unii Lubelskiej. Następnie skręci w lewo i pojedzie nowymi torami w dół wzdłuż ulic: Goworka, Spacerowej i Gagarina, aż do Czerniakowskiej.

Poza wydłużeniem trasy ZTM na razie nie planuje wprowadzania żadnych zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, a tramwaj 11 ma jeździć z taką samą częstotliwością jak wcześniej. To dlatego, że Warszawa chce potraktować cały projekt kompleksowo i wprowadzić wszystkie zmiany dopiero po uruchomieniu całej trasy tramwajowej na Wilanów. Wcześniej, bo w połowie maja, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Mokotowa i Wilanowa tak, aby ich potrzeby mogły zostać uwzględnione. Natomiast w najbliższy weekend zamiast przejażdżki tramwajem ulicą Puławską albo Marszałkowską, zalecam spacer.