Policjanci wzięli nową broń na skrzyżowanie. Efekt? Kierowcy wpadali jeden po drugim

Polska policja jest pionierem w wykorzystywaniu dronów do wyłapywania kierowców. W swoich komunikatach lubi je groźnie nazywać "bezzałogowymi statkami powietrznymi". Naszych policjantów podpatrują nawet służby z innych krajów. Sposób działania jest bardzo prosty. Patrol z dronem rozstawia się w okolicy, która interesuje policjantów, dron lata i rejestruje wykroczenia wysoko z powietrza. Następnie nagrania przekazywane są innemu patrolowi, który zatrzymuje kierowców i pokazuje im, co zrobili. Trudno potem wymigać się od mandatu...

Policjanci z radziejowskiej drogówki również zabrali drona na patrol

Takich kontroli możemy spodziewać się znacznie częściej, ponieważ są bardzo skuteczne. Ostatnio akcją z wykorzystaniem drona pochwaliła się radziejowska drogówka. Rozstawili się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z ulicą Franciszkańską i Parkową w Radziejowie. W tych miejscach często dochodzi do zdarzeń drogowych, związanych z wymuszeniem pierwszeństwa przejazdu i lekceważeniem znaku STOP. Policja dostawała wiele zgłoszeń z tego miejsca. Efekt akcji?

Kierujący, którzy zostali nagrani przez kamerę policyjnego drona, chwilę później byli zatrzymywani przez stacjonarny patrol. Łącznie, w trakcie kilkugodzinnej akcji funkcjonariusze ujawnili kilkanaście wykroczeń, większość z nich dotyczyło niestosowania się do znaku STOP. Przewinienie takie karane jest mandatem w kwocie 300 złotych i ośmioma punktami karnymi.

Używanie dronów daje jeszcze jedną przewagę policji. Kierowcy nie widzą rozstawionego radiowozu. Często na widok policjantów wiele osób znacznie zwalnia i zaczyna nagle przestrzegać przepisy. Po zniknięciu z pola widzenia radiowozu znowu robią swoje. Użycie drona sprawia, że nigdy nie wiadomo, skąd spodziewać się mandatu. Może dosłownie trafić do kierowcy z nieba.

Co jeszcze policja sprawdza dronami?

Radziejowska drogówka udowodniła po raz kolejny, jak skuteczną bronią są sprytnie wykorzystane drony. Tym razem skupiono się na ignorowaniu znaku STOP, ale policja wyłapuje dronami także inne wykroczenia. Policyjne drony działają najczęściej nad skrzyżowaniami i karzą kierowców za:

Ignorowanie sygnalizacji świetlnej.

Wymuszanie pierwszeństwa.

Wszelkiego rodzaju wykroczenia względem pieszych z naciskiem na nieustąpienie pierwszeństwa i niebezpieczne zachowania w obrębie przejść dla pieszych.

Niebezpieczne wyprzedzanie.

Na celowniku są także rowerzyści, którzy ignorują przepisy. Było już kilka nagłośnionych akcji, podczas których sypały się choćby mandaty za przejeżdżanie na rowerze przez przejście dla pieszych.

Mądrze wykorzystywane drony to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce. Policja może z nich korzystać w miejscach szczególnie niebezpiecznych, gdzie dochodzi do groźnych wypadków. To skuteczna broń do wyłapywania piratów drogowych.