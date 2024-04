Dostałeś taki SMS? Kierowco, uważaj to oszustwo

Treść SMS-ów rozsyłanych przez oszustów sugeruje konieczność dokonania płatności za wykroczenie drogowe zarejestrowane przez system CANARD. Jednak GITD wyraźnie informuje, że Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie wysyła wiadomości tekstowych SMS z danymi do opłacenia mandatu karnego.

Mandaty karne są wysyłane jedynie w wersji papierowej listem poleconym lub elektronicznie, po wcześniejszym potwierdzeniu przez sprawcę zgody na ich doręczenie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu eBOK CANARD.

Procedura dotycząca wykroczeń drogowych, takich jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jest jasno opisana na stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęca się do kontaktu z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pod dedykowanym adresem e-mail: canard@gitd.gov.pl lub telefonicznie pod infolinią (22) 220 45 00, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

GITD ostrzega również przed klikaniem w linki zawarte w podejrzanych wiadomościach SMS, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie służące do wyłudzenia pieniędzy lub kradzieży tożsamości. W przypadku kierowców, którzy wpadną w pułapkę zastawioną przez oszustów, a ich dane zostaną skradzione, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zachęca się do niezwłocznego zgłoszenia sprawy na policję i do CERT.PL oraz informowania banku o incydencie. Szczegóły można znaleźć na stronie głównej GITD.