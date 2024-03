Kierowca clio uniósł się honorem i oszalał. Stłuczka, kamerka i... niska kara od policji

W przeciwieństwie do wielu europejskich krajów w Polsce nie ma obostrzeń co do używania samochodowych kamerek. Tak naprawdę jest tylko jedno - wideorejestrator musi być zamontowany tak, żeby nie ograniczał kierowcy pola widzenia, bo mogłoby to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Z kamerką można jeździć, a drogę nagrywać. Schody zaczynają się, kiedy chcemy potem te nagrania publikować. Warto przed usunąć lub zamazać wszystkie szczegóły, które mogłyby pozwolić na rozpoznanie nagranej osoby. Dokładnie wyjaśniliśmy to w oddzielnym artykule:

Agresja drogowa w Mrągowie. Kierowca clio wymierzył sprawiedliwość i dostał karę

Z opisu pod nagraniem, które właśnie pojawiło się na popularnym kanale STOP CHAM i już rozchodzi się szerokim echem po polskim internecie wynika, że do zdarzenia doszło wczoraj 29 marca 2024 r. w Mrągowie. Na filmie widzimy, że nagrywająca osoba jedzie zgodnie z przepisami przez skrzyżowanie, a srebrne renault clio, które chce przemknąć przez skrzyżowanie już na czerwonym nie zostaje przez autora filmu przepuszczone. Na tym 99 proc. takich sytuacji by się pewnie skończyło.

Od razu jednak widać, że kierowca clio ryzykował stłuczkę, dojeżdżając na centymetry. Autor nagrania pojechał dalej i pewnie zapomniał o całym zdarzeniu, ale... kierowca srebrnego clio najwyraźniej nie mógł znieść tego upokorzenia. Zamiast jechać spokojnie w swoją stronę, to rzucił się w pościg. Kiedy już dopadł nagrywającego, to go wyprzedził i od razu wyhamował tuż przed maską, co doprowadziło do kolizji. Na nagraniu widzimy dalszą eskalację agresji z wychodzeniem z samochodu i krzykami.

Jaką karę dostał kierowca? Zdaniem oglądających za niską

Nagrywający zachował trzeźwość umysłu i wezwał policję. Ta na podstawie nagrania jako winnego wskazała kierowcę renault. Dostał 1200 złotych mandatu i sześć punktów karnych. Komentujący i pod filmem, i na serwisie Wykop zwracają uwagę, że w tym przypadku kara powinna być znacznie niższa niż standardowy mandat. W końcu to celowe działa i mogło się zakończyć tragicznie. Trudno się z widzami nie zgodzić. Tacy kierowcy powinni tracić prawo jazdy, żeby na spokojnie przemyśleć swoje zachowanie, a za kółko wrócić z chłodną głowa. To tylko przykładowe komentarze:

Za takie spowodowanie celowo kolizji powinno by odebrane prawo jazdy .

Dlaczego tak mało 1200? Za celową kolizje powinien dostać minimum 5000 , rok bez prawka i badania psychiatryczne.

Miód na moje oczy. Polecam wysłać to nagranie do ubezpieczyciela Clio. Będzie piękny regres.

Ta sytuacja to wzorowy przykład, jak powinno się zachowywać na drodze. Niestety, ale porady, że warto mieć w samochodzie wideorejestrator wciąż są w mocy. Nigdy nie wiemy, na kogo trafimy na drodze. Każdemu może się przydarzyć taka sytuacja jak na nagraniu... Wtedy powinno się zachowywać jak autor filmu. Zachować spokój, nie dać się wciągnąć w agresję i kłótnie i zadzwonić na policję. Policjanci będą doskonale wiedzieć, co zrobić z takim nagraniem.