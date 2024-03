Trasa S11. Jest umowa na budowę pierwszego z trzech odcinków 46-kilometrowej ekspresówki

Przetarg na realizację odcinka wygrała firma Polaqua. Zgodnie z podpisaną właśnie umową o wartości nieco ponad 375 mln zł, w ciągu najbliższych 39 miesięcy (bez okresów zimowych - od 16 grudnia do 15 marca), przedsiębiorstwo zaprojektuje, a następnie wybuduje w woj. wielkopolskim 12,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Jej początkowy fragment będzie stanowił połączenie z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 roku obwodnicą Kępna (II etap). Ominie kolejno miejscowości Słupia Pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice. Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego Siemianice" - Informuje GDDKiA w oficjalnym komunikacie.

Rusza realizacja kolejnego odcinka S11 Fot. GDDKiA

Trasa S11. Kierowcy otrzymają łącznie 46 km nowej trasy

Nowa trasa S11, oprócz odcinka Kępno – Siemianice, będzie się składała z dwóch innych fragmentów:

Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km,

Gotartów – początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km.

Pierwszy z nich najprawdopodobniej również wybuduje Polaqua, która zgłosiła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na ponad 523 mln zł. Od podpisania z nią umowy Generalną Dyrekcję dzieli tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku trzeciego, 10,5-kilometrowego odcinka przetarg wygrało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość oferty wynosi prawie 465 mln zł.

W przypadkach obu odcinków dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzłów drogowych: Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ po obu stronach drogi wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy Kołobrzeg z Aglomeracją Śląską (przez Piłę, Poznań i Kępno). Po wybudowaniu wszystkich odcinków trasa będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane, bądź prowadzone są prace przygotowawcze. Po oddaniu do użytku wszystkich zaplanowanych odcinków pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie autem nieco ponad 5 godz.