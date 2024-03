Kierownica Tesli po przejechaniu 75 tys. km jest do wyrzucenia

W serwisie X pojawiło się najwyraźniej nowe wyzwanie. Właściciele Tesli chwalą się wyglądem koła kierownicy w ich autach po pokonaniu 75 tys. km. Wnioski? Najdelikatniejszy jest taki, że amerykańska marka produkująca elektryki musi jeszcze popracować nad jakością materiałów wykończeniowych. Mocno popracować...

Kierownica w Teslach najpierw bąbelkuje. Potem schodzi z niej skóra

W serwisie X pojawiła się cała masa postów obrazujących kierownice samochodów. I choć zaczęło się od wpisu mówiącego o przebiegu na poziomie 75 tys. km, w zestawieniu pojawiły się różne wyniki. Można znaleźć m.in. post:

użytkownika Tollak, który pokazuje kierownicę w Tesli Model Y z przebiegiem blisko 198 tys. km. W pozycji za piętnaście trzecia są dosłownie wytarte dziury w "skórze". Widać wkład kierownicy.

użytkownika The Cybertruck Guy, który pokazuje kierownicę Tesli Model Y z przebiegiem prawie 113 tys. km. W jego przypadku "skóra" oderwała się od wkładu. Pojawiło się na niej jakby bąbelkowanie.

Kierownica w używanej Tesli Model Y Fot. Tollak / X

Te dwa przypadki nie są wcale odosobnione. Wiele podobnych historii można znaleźć również m.in. na facebookowych grupach. A to nie koniec. Bo generalnie prawidła w tym przypadku są dwa. Pierwsze jest takie, że bąbelkowanie skóry na kierownicy dotyczy najczęściej Modeli Y. Drugie jest takie, że pojawia się... po zakończeniu fabrycznej gwarancji. Kierowca pozostaje zatem z problemem sam.

Model Y kosztuje 200 tys. zł. W dwa i pół raza droższej Tesli problemu nie ma?

Możecie pomyśleć sobie, że niszczenie skóry w samochodzie, który ma ponad 100 tys. km przebiegu to mały problem. Ja pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. To ewidentna sprawa jakości. Po takim przebiegu obicie koła może się nieco wyślizgać. Ale bez wątpienia nie powinno odchodzić od kierownicy. Co więcej, problem jakościowy w Telsach potwierdza jeszcze jeden przypadek. Tym razem chyba najbardziej drastyczny.

Kierownica w używanej Tesli Model S Plaid Fot. Meet Kevin / X

Użytkownik serwisu X Meet Kevin pokazał zdjęcia swojej Tesli Model S Plaid. To ten model z kierownicą przypominającą wolant. W tym przypadku koło ma tylko przytartą "skórę". W zamian samochód pokonał do tej pory zaledwie 9271 km. Śmiało można zatem powiedzieć, że jest prawie nowy. A to nie koniec złych informacji. Bo nie dość, że zaraz po opuszczeniu salonu w "Esce" Plaid zaczyna schodzić "skóra" z kierownicy, to jeszcze za auto trzeba najpierw zapłacić co najmniej 519 990 zł.