Czy Tesla Cybertruck naprawdę jest kuloodporna? Sprawdzamy [WIDEO]

Elon Musk słynie z ponadprzeciętnego chwalenia swoich produktów. Jednym z komunikatów, które wysłał w świat podczas prezentacji Tesli Cybertruck było to, że pick-up jest... kuloodporny. To zasługa karoserii wykonanej z nielakierowanej stali nierdzewnej.

Stal wygląda efektownie. Kuloodporność brzmi świetnie. Ile jest jednak w niej prawdy? Żaden z przeciętnych kierowców raczej nie chciałby tego sprawdzać w aucie wartym 100 tys. dolarów. Twórca kanału JerryRigEverything w serwisie YouTube postanowił jednak zaryzykować. Zabrał swojego Cybertrucka na poligon wraz z kilkoma sztukami broni. Oddając salwy z różnej amunicji, chciał sprawdzić, na jaki konkretnie typ ostrzału będzie odporna Tesla.

Czy Tesla Cybertruck naprawdę jest kuloodporna?

W pierwszej kolejności w eksperymencie pojawił się Glock 19 z nabojami 9 mm. Z tej broni oddanych zostało w sumie 15 strzałów w drzwi pick-up`a. Wnioski? Po kulach powstały zagłębienia, ale naboje nie przebiły się do kabiny pasażerskiej. Najbardziej dewastujące były dwa ostatnie strzały. Naboje trafiły bowiem w ten sam punkt. Spowodowały zatem nie tyle przebicie, co pęknięcie panelu drzwi. Ciekawostka dotyczy jeszcze jednej kwestii. W czasie eksperymentu jedna z kamer była zamontowana w kabinie. Podczas uderzeń kolejnych nabojów słychać na nagraniu jedynie głuche puknięcia.

Glock z nabojami 9 mm nie sforsowały nadwozia Tesli. Eksperyment przeszedł zatem do kolejnego etapu. Tym stały się naboje kaliber 22 mm. Choć są niewielkie, broń rozpędza je do 304 m/s. To daje ponad 1094 km/h! I choć prędkość ta wydaje się astronomiczna, niewielki nabój spowodował jedynie powstanie kilku zagłębień w drzwiach. Te były jeszcze mniejsze, niż w przypadku Glocka. Trzecim etapem był ostrzał amunicją kaliber 17 mm. Amunicją, która przed dotarciem do celu rozpędza się do 762 m/s, czyli 2743 km/h. I dopiero temu nabojowi udało się przebić przez panel drzwi. I to już po pierwszym trafieniu.

Eksperyment wypadł ciekawie. Z jednym małym "ale"

Eksperyment przeprowadzony przez twórcę kanału JerryRigEverything potwierdził naprawdę imponującą kuloodporność Tesli. I to trzeba otwarcie przyznać. Tylko czy właściciele Cybertrucka mogą się nią chwalić? Warto pamiętać o tym, że Amerykanin strzelał w panel drzwi. A przecież pick-up nadal jest samochodem i posiada np. szyby. Te z pewnością już takie kuloodporne nie są.